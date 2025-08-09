ROMA – Come da previsione il traffico sulla rete autostradale è al momento a tratti intenso sia in viabilità ordinaria che autostradale.

È quanto rende noto Viabilità Italia riunita oggi per il monitoraggio in questo fine settimana da bollino nero.

In particolare si registrano code di 3 km sulla A23 Palmanova – Tarvisio alla barriera di Ugovizza sia in entrata che in uscita dal territorio nazional.

Traffico intenso anche sull’A22 Modena – Brennero tra Carpi e Modena in direzione sud; tra Bolzano sud ed Affi e tra Verona nord e Trento nord in direzione nord. Si registra inoltre un incidente avvenuto poco prima delle ore 11 tra Pegognaga e Mantova, in direzione nord, che sta generando code di 2 km.

Sull’A12 Genova Rosignano code di 6 km per incidente tra Recco e Genova est direzione nord e in A/15 traffico a tratti intenso tra Aulla e l’allacciamento A/12 in direzione La Spezia.

In A/4, in direzione est, sono presenti code a tratti da Brescia a Peschiera; da Vicenza est a Padova est; tra Padova ovest e Dolo e alla barriera di Trieste Lisert sono presenti 4 km di coda in uscita dall’Italia e 2 km in entrata e in A/10 code a tratti per traffico intenso tra l’allacciamento dell’A/26 e Savona in direzione Ventimiglia.

In A/14 code a tratti tra Borgo Panigale e Imola direzione sud; tra Cesena e Rimini; tra Loreto e Vasto Nord e in A/1 traffico intenso in direzione sud tra Lodi e Terre di Canossa; tra Parma e Modena; tra Firenze Sud e Incisa; tra Orvieto e Attigliano; tra Magliano e Roma Nord; tra allacciamento A/24 e Colleferro.

Inoltre, si registra un’ora di attesa sia al Traforo del Monte Bianco in uscita dall’Italia, sia agli imbarchi di Villa San Giovanni per la Sicilia.