ESPERIENZA SULLE NEVI DI CAMPO IMPERATORE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA “HACK” DI CASTELLALTO-CELLINO

L’AQUILA- In un’ambientazione da sogno, 150 alunni della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Castellalto-Cellino (Teramo) stanno vivendo in queste settimane, sulle nevi aquilane di Campo Imperatore, un’esperienza unica e un’occasione preziosa per affinare abilità sciistiche, sotto la guida di maestri professionisti, pronti a trasmettere loro le tecniche e i segreti di uno sport a dir poco affascinante.

Gli istruttori, insieme ai docenti, stanno seguendo con dedizione e pazienza, i progressi dei ragazzi, quaranta in più rispetto alla scorsa edizione, incoraggiati a superare le proprie paure e a migliorarsi giorno dopo giorno, scoprendo l’importanza della disciplina, della perseveranza e della fiducia in se stessi. In un’atmosfera anche di convivialità e condivisione, gli studenti, divisi in due gruppi, hanno modo di creare legami più stretti, rafforzando lo spirito di gruppo e la collaborazione, mentre l’apprendimento sul campo, lontano dai banchi di scuola, offre loro l’opportunità di scoprire nuove passioni e di affrontare le sfide con determinazione.

“Un’esperienza che da diversi anni rappresenta per l’Istituto molto più di una semplice settimana sulla neve, resa possibile dalla volontà del Dirigente Scolastico Simona Piantieri e dalla collaborazione degli insegnanti che anche quest’anno stanno dedicando tempo ed energia per garantire la riuscita del progetto”: