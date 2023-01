TERAMO – Potrebbe essere stata una fuga di gas a causare l’esplosione che, intorno alle 12.30, ha portato al crollo di una palazzina in via Roma a Sant’Omero in Val Vibrata, nel Teramano.

Al momento dell’esplosione solo un anziano di 83 anni era presente nella sua abitazione. L’uomo è stato estratto dai vigili del fuoco e portato in ospedale con ferite e ustioni. Sul posto anche i carabinieri.

L’onda d’urto ha provocato il crollo del tetto e di gran parte della parete perimetrale con il materiale che ha invaso la via pubblica.

I vigili del fuoco hanno rimosso alcune macerie e hanno tratto in salvo l’ 83enne che ha riportato ustioni al volto e alle mani. Tra le macerie è stata rinvenuta una bombola di GPL che, con tutta probabilità era collegata ad un apparecchio termico.