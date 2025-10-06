ESPLODENTI SABINO: ASSESSORE MAGNACCA PRESENTA PIANO INDUSTRIALE

PESCARA – Una conferenza stampa per illustrare il piano industriale della Esplodenti Sabino, l’azienda di Casalbordino che si occupa di confezionamento di materiale esplodente.

È stata convocata per domani, martedì 7 ottobre, alle ore 10,30 presso la sala riunioni (IV piano) dell’assessorato al Lavoro e alle Attività produttive in via Passolanciano, a Pescara. Alla conferenza stampa prenderà parte l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca.

L’azienda è stata coinvolta in due gravi incidenti sul lavoro, prima nel 2020 e poi nel 2023, anno che ha visto lo stop della produzione con gli attuali 65 dipendenti in trattamento di Cassa integrazione straordinaria.