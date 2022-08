“ESPLORAZIONI EVANESCENTI”, ALL’AQUILA PERSONALE DELL’ARTISTA DI FAGNANO ALTO CRISTINA DE MATTEIS

L’AQUILA – Mostra personale dell’artista aquilana Cristina De Matteis a palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale all’Aquila, dal 20 al 28 agosto prossimi, un evento che fa parte del nutrito e qualificato programma della Perdonanza Celestiniana che quest’anno è caratterizzata dalla storica visita di Papa Francesco che il 28 aprirà per la prima volta nella storia la Porta Santa della Basilica di Collemaggio.

La personale, dal titolo “Esplorazioni evanescenti”, sarà presentata in una conferenza stampa in programma il 19 agosto alle ore 10 nella sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo alla presenza dell’artista e della storica dell’arte Chiara Strozzieri, autrice del saggio critico riportato nel catalogo, a disposizione gratuita per i visitatori, insieme ad eleganti cartoline di alcuni dei più significativi pezzi in mostra. Strozzieri curerà anche la personale.

Nativa di Fagnano Alto, ridente comune della Valle Subequana, in provincia dell’Aquila, Cristina De Matteis si è formata presso la bottega della zia, Adele Giuliana De Matteis, nota pittrice e scultrice abruzzese a suo tempo collegata con il mondo culturale mitteleuropeo, vista la sua lunga permanenza in Belgio.

De Matteis ha poi perfezionato i suoi studi all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, ove ha appreso anche le tecniche incisorie, in primis quella dell’acquaforte. In mostra infatti, sarà possibile ammirare anche alcune sue incisioni all’acquaforte di intenso lirismo, definito di critici naturalistico.