ESPLOSIONE CASALBORDINO, MARSILIO RAGGIUNGE LUOGO DELLA TRAGEDIA

CASALBORDINO – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dopo essere intervenuto in Consiglio regionale per manifestare la vicinanza ai familiari delle vittime dell’incidente di Casalbordino e il cordoglio della giunta e del consiglio, ha lasciato i lavori dell’aula per raggiungere il luogo dell’esplosione.

Download in PDF©