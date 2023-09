ESPLOSIONE FABBRICA CASALBORDINO, FINA (PD): ”SERVE CULTURA DELLA SICUREZZA”

CASALBORDINO – “È una mattanza. Non se ne può più. Serve cultura della sicurezza. L’incidente e le vittime alla Esplodenti Sabino di Casalbordino ripropongono tragicamente la questione del deficit nel nostro Paese di un livello accettabile di sicurezza nei luoghi di lavoro, per giunta all’indomani del messaggio sul tema del presidente della repubblica. Siamo ormai ad un’inaccettabile mattanza”.

Lo dichiara Michele Fina, senatore del Partito democratico, e aggiunge: “Nell’esprimere la mia vicinanza a chi oggi ha subito un terribile lutto, non si può non osservare come l’azienda in questione sia stata coinvolta in un incidente della medesima gravità, con vittime, solo tre anni fa”.

“Il trattamento delle polveri esplosive è un comparto ad alto rischio che purtroppo in Abruzzo ha prodotto vittime anche negli anni passati e non si può prescindere da una riflessione doverosa e necessaria, che coinvolga tutti gli enti che hanno responsabilità e compiti nella filiera. Cominciando dalle aziende stesse, specialmente quelle che operano in comparti ad alto rischio, affinché i controlli siano efficaci e prioritari, ancor più dove il rischio in termini di vite umane è maggiore, fermo restando il principio di garanzia della sicurezza ovunque”.

“La riflessione va poi estesa alla necessità di investimenti in formazione e attrezzature, che passano da un ruolo più incisivo dello Stato, a partire dalla diffusione di una cultura della sicurezza. È questo in definitiva il presupposto di ogni possibile salto di qualità, come ha fatto notare il presidente Mattarella. È da qui che deve passare l’impegno di tutti noi, nei ruoli e nelle posizioni da cui agiamo”.