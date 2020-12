ESPLOSIONE FABBRICA CASALBORDINO: “INDIGNAZINE E SGOMENTO PER ENNESIMA TRAGEDIA”

CASALBORDINO – “Giungono notizie terribili da Casalbordino e dalla fabbrica Esplodenti Sabino. Esprimiamo indignazione e sgomento di fronte a questa ennesima pesantissima tragedia”.

Lo dichiara in una nota Daniele Marinelli, responsabile economia e lavoro del Partito Democratico abruzzese. Marinelli ricorda: “Soltanto pochi giorni fa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva ammonito: ‘Un Paese con un alto numero di morti sul lavoro e di disabili da lavoro non ha raggiunto un livello di civiltà adeguato’. In attesa che sia fatta piena luce sulla dinamica dell’accaduto, esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime”.

