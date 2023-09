ESPLOSIONE FABBRICA, L’AZIENDA: “UN INCIDENTE INSPIEGABILE”

CASALBORDINO – “Resta, allo stato, inspiegabile la causa dell’innesco che ha determinato la dolorosa perdita di tre lavoratori sebbene esperti formati e informati dei rischi connessi allo svolgimento delle loro mansioni”.

Lo fa sapere all’Ansa la Esplodenti Sabino, l’azienda di Casalbordino (Chieti) dove oggi si è verificato l’ennesimo incidente con lo scoppio che ha ucciso tre operai.

“L’incidente si è purtroppo verificato durante la normale fase di lavorazione di munizionamento, eseguito per conto dell’Agenzia Industrie Difesa, nonostante l’adozione delle cautele e applicazioni più severe previste dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni”.

L’azienda continua spiegando che “i soci della Esplodenti Sabino, assicurando la più ampia collaborazione della società con l’autorità giudiziaria per l’accertamento delle cause del sinistro, sono vicini ai familiari delle vittime con cui condividevano quotidianamente gli ambienti di lavoro e le attività lavorative e ai quali manifestano la incondizionata solidarietà precisando che per quanto di competenza la società si farà carico di ogni loro esigenza anche attraverso le proprie compagnie di assicurazione”.