ESPLOSIONE VILLETTA CITTA’ SANT’ANGELO: PROSEGUONO OPERAZIONI RICERCA E RIMOZIONE MACERIE

CITTA’ SANT’ANGELO – Proseguono senza sosta, da parte dei vigili del fuoco, le operazioni ricerca e rimozione delle macerie nella villetta cui si è verificata l’esplosione intorno alle 18.30 di ieri, in via Bresciano nel comune di Città Sant’Angelo (Pescara).

L’attività è rivolta ad accertare l’assenza di persone accidentalmente coinvolte dal crollo.

Per tutta la notte hanno operato unità cinofile e squadre dei vigili del fuoco di Pescara, congiuntamente a personale specializzato nella ricerca di persone in caso di crolli, dei Comandi di Chieti e L’Aquila, a cui si è avvicendato, questa mattina, personale VVF del reparto GOS del Comando dell’Aquila, con macchine operatrici per movimento terra.

Sono contestualmente in corso, da parte di personale tecnico di questo Comando, verifiche tecniche sugli immobili limitrofi e gli accertamenti necessari a risalire alle effettive cause dell’esplosione, nonché di polizia giudiziaria per l’individuazione di eventuali responsabilità.