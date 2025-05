ESTATE 2025 A MONTESILVANO: RICCO PROGRAMMA DI EVENTI E GRANDI NOMI PER IL “SUMMER FEST”

MONTESILVANO – Grandi nomi della musica italiana e internazionale, spettacoli di arte, cultura, intrattenimento per i più piccoli, festival letterari, teatro, dialettale e tanto altro attende residenti e turisti per l’estate 2025 a Montesilvano (Pescara).

È stato presentato questa mattina, presso la Sala del Mare del Pala Dean Martin, il ricco cartellone di eventi ideato dall’amministrazione comunale, che animerà diverse location della città, da fine giugno a settembre.

A illustrare il programma, il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore agli Eventi e al Turismo Corinna Sandias e l’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili Alessandro Pompei, con la partecipazione di numerosi protagonisti della stagione estiva.

La varietà dell’offerta artistica e culturale toccherà l’intera città, dal Teatro del Mare al Pala Dean Martin, passando per Largo Venezuela, l’Arena dei Fiori (nuova location tra Porto Allegro e il pala congressi), viale Europa e Villa Canonico, raggiungendo anche il suggestivo borgo di Montesilvano Colle.

Si inizierà il 21 giugno al Teatro del Mare con un evento dedicato alla musica, al folklore e ai sapori della Sardegna. Seguiranno serate di spettacolo a cura di scuole di ballo, appuntamenti con “Musica e Tradizioni al Borgo”, rievocazioni storiche della Montesilvano del passato, il tradizionale concorso di Miss Adriatico, il Festival Country, la Notte del Birillo con artisti di strada, concerti di grandi band internazionali, il festival letterario Oltre le Parole, le feste patronali, DJ set, serate jazz, concerti all’alba, musical per bambini, la rassegna di cinema all’aperto “I colori del cinema” su viale Europa, il Festival della Melodia, i concerti dei Lupi della Majella e della Casa di Cristina, la tappa nazionale Street Basket 3×3 Zito, spettacoli e animazione per famiglie, feste parrocchiali, Arte sotto le Stelle, La Corrida, Musica senza Barriere, la serata Avis, lo Youth On Hill Music Festival, il Cervellone, il Premio Simpatia, la StraMontesilvano, il Premio Dean Martin, Fun for Family, Montesilvano Next Gen, il Montesilvano Wave Music Fest, la Sagra del Colle, Books & More, Arte sotto le Stelle, La Corrida, commedie dialettali, il Marea Festival (con Brunori Sas, Capo Plaza e Bresh a cui si aggiungerà a breve il quarto nome) e il Diorama Festival. A settembre, la stagione si concluderà con il Pescara Comix & Games.

I Big dell’Estate 2025:

· Adiel – 15 AGOSTO – JOVA BEACH

· Alice canta Battiato – 20 LUGLIO – ARENA DEI FIORI

· Baustelle – 18 AGOSTO – ARENA DEI FIORI

· Bianca Atzei – 25 LUGLIO – TEATRO DEL MARE

· Danilo Sacco – 15 LUGLIO – TEATRO DEL MARE

· Eduardo De Crescenzo – 10 AGOSTO – TEATRO DEL MARE

· ? – 3 LUGLIO – ARENA DEI FIORI

· Fabrizio Moro – 17 LUGLIO – ARENA DEI FIORI

· Fiordaliso – 5 AGOSTO – MONTESILVANO COLLE

· Giusy Ferreri – 15 AGOSTO – TEATRO DEL MARE

· Crookers – 30 AGOSTO – MONTESILVANO COLLE

· Mario Rosini – 16 AGOSTO – MONTESILVANO COLLE

· Massimo Di Cataldo – 31 LUGLIO – TEATRO DEL MARE

· Matt Bianco – 8 AGOSTO – TEATRO DEL MARE

· Mirko Casadei – 16 LUGLIO – FESTA MADONNA DEL CARMELO

· Nino Buonocore – 9 AGOSTO – TEATRO DEL MARE

· Oliver Onions – 27 LUGLIO – TEATRO DEL MARE

· P.F.M. (Premiata Forneria Marconi) – 22 LUGLIO – TEATRO DEL MARE

· Setak – 6 AGOSTO – MONTESILVANO COLLE

· Syria – 10 LUGLIO – TEATRO DEL MARE

Il sindaco Ottavio De Martinis ha dichiarato: “Siamo particolarmente orgogliosi di presentare un cartellone estivo così ricco e variegato. Abbiamo lavorato intensamente per offrire ai nostri concittadini e ai turisti un’estate indimenticabile, con eventi di grande richiesta per tutti i gusti e le età. Dai grandi concerti ai festival, dagli spettacoli per famiglie alle iniziative culturali, Montesilvano si conferma un polo attrattivo in grado di offrire intrattenimento di qualità per tutta la stagione. Oggi abbiamo svelato quasi tutti i nomi dei big dell’estate, ad eccezione di uno che confermeremo nei prossimi giorni, concordandone la sua uscita a livello nazionale”.

L’assessore agli Eventi e al Turismo Corinna Sandias ha aggiunto: “L’estate 2025 sarà un’esplosione di eventi che valorizzeranno le diverse anime della nostra città, dal litorale al suggestivo borgo. Abbiamo voluto creare un mix di generi e proposte per intercettare un pubblico ampio e diversificato, con un’attenzione particolare alla qualità degli artisti e delle iniziative. Coinvolte le associazioni del territorio, le Pro loco della città (Ville montesilvanesi, Montesilvano, Montis Silvani), la Scuola Civica di Musica e Teatro, Amare Montesilvano e Nuovo Saline e tantissime altre bellissime iniziative. Siamo convinti che questo cartellone contribuirà a rendere Montesilvano una meta turistica ancora più ambita.”

L’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili Alessandro Pompei ha commentato: “Lo sport e le politiche giovanili avranno un ruolo di primo piano nella nostra estate. Oltre alla prestigiosa tappa nazionale di Street Basket 3×3 Zito, ci saranno numerose iniziative dedicate ai giovani e alle famiglie, promuovendo l’attività fisica e il divertimento all’aria aperta. Si parte il 30 maggio con il Pulpa Festival che ospiterà il Diorama per poi ritrovarlo nuovamente il 29 e 30 agosto nel nostro meraviglioso borgo. Torna il Ferragosto dell’Adriatico e lo Youth On Hill Music Festival. Quest’estate, inoltre, farà il suo esordio il “Marea Festival” con quattro imperdibili appuntamenti a pagamento, il nuovo format dedicato proprio alla fascia più giovane della popolazione e che farà vibrare di emozioni il nostro lungomare. Torna anche quest’anno Montesilvano Next Gen il contest per i giovani talenti emergenti. Siamo convinti che regaleremo anche quest’anno un’estate “grandiosa” a turisti e residenti. A breve, tutte le date dell’Estate 2025 di Montesilvano!”.