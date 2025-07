L’AQUILA – Continuano gli appuntamenti di ESTATE AL MAXXI L’AQUILA | Libri, cinema e musica in corte, il cartellone di public program ospitato nella corte a esedra di Palazzo Ardinghelli, realizzato in collaborazione con le istituzioni e le associazioni culturali del territorio, con il sostegno di CdP – Cassa Depositi e Prestiti e il patrocinio del Comune dell’Aquila.

Per questa settimana tre appuntamenti da mercoledì 16 a venerdì 18 luglio, tutti – come sempre – con ingresso gratuito.

Il 16 luglio alle 21, come ogni mercoledì, la corte ospita la rassegna realizzata in collaborazione con L’Aquila Film Festival e dedicata a opere cinematografiche in dialogo con la mostra True Colors. Tessuti: movimento, colori, identità. Questa settimana è proprio il colore l’elemento di connessione e suggestione: verrà infatti proposto Film Rosso del Maestro polacco Krzysztof Kieslowski. Presentato al Festival di Cannes nel 1994 e girato in sequenza con gli altri due capitoli, Film rosso è il terzo ed ultimo segmento della “trilogia dei colori” ispirata alla bandiera francese, dopo i precedenti Film blu e Film bianco. Dopo aver trattato i temi della libertà e dell’uguaglianza, in questa pellicola si analizza il principio della fraternità. Il rosso, da sempre usato nel cinema in maniera preferenziale per veicolare sentimenti forti come paura, tensione e amore, in questo caso, invece rappresenta proprio la fratellanza, l’empatia e il legame che nasce tra i protagonisti del film. Per assistere alla proiezione è necessario prenotarsi dal sito www.maxxilaquila.art.

Giovedì 17 luglio alle 19 ultimo incontro per questa estate con le proposte editoriali. Protagonista della serata, realizzata in collaborazione con Università degli Studi dell’Aquila, I mercoledì della Cultura e Nero Editions, è Fiamma Montezemolo che, in dialogo con Giuseppe Armogida docente di Estetica dell’Accademia di Belle Arti L’Aquila, presenta il volume Hidden in Plain Sight (Nero, 2024). La pubblicazione ripercorre l’itinerario della ricerca antropologica e artistica dell’autrice presentando un’ampia selezione di opere d’arte, materiale d’archivio e di ricerca fotografica, ristampe e scritti originali dell’artista e/o di altre persone. Hidden in Plain Sight (Nero, 2024) è dunque un’auto-antologia curata per rivelare il ricco arazzo della variegata opera dell’autrice.

Venerdì 18 luglio alle 19, tornano a esibirsi gli allievi degli ultimi anni del Conservatorio Statale di Musica “A. Casella” dell’Aquila nella serata dal titolo Sound Thinkin’. Il suono attraverso l’improvvisazione, un’occasione per approfondire proprio il valore dell’improvvisazione in musica come pratica sociale, estetica e percettiva. L’appuntamento nasce come spazio ibrido tra riflessione e azione sonora, tra analisi e sperimentazione performativa: non una conferenza, né un concerto tradizionale ma un terreno condiviso in cui il pensiero e l’ascolto si contaminano, si influenzano, si trasformano a vicenda. In questo contesto, le tre performance musicali che compongono il programma si configurano come un laboratorio in tempo reale. Sound Thinkin’ è un progetto nato dalla sinergia tra il Dipartimento di Musica Elettronica e il Dipartimento di Jazz del Conservatorio Statale di Musica “A. Casella” dell’Aquila che coinvolge attivamente gli studenti nella promozione e valorizzazione della pratica improvvisativa in ambito musicale con una attenzione particolare all’integrazione di strumenti algoritmici, anche di intelligenza artificiale.

Nelle giornate di giovedì e venerdì fino alle 19, prima degli eventi è possibile visitare True Colors. Tessuti: movimento, colori, identità, la mostra a cura di Monia Trombetta con Chiara Bertini, Fanny Borel e Donatella Saroli. Aperta dal giovedì alla domenica, con orario 11 – 19 e con ingresso gratuito per i residenti aquilani, la mostra raccoglie solo opere realizzate in tessuto. Intrecci, colori e materiali danno voce a tradizioni diverse e a culture che testimoniano ampio interesse per il tessuto come mezzo espressivo e artistico ma anche bene presente nella vita di ciascun individuo, popolo o comunità, di cui rappresenta l’identità più intima e profonda.