ESTATE ALL’AQUILA: IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE DI WELCOMEAQ TRA ARTE, STORIA E TEATRO

L’AQUILA – Un viaggio fino alla Capitale della Cultura 2026 tra spiritualità, teatro, fotografia, arte e sapori. Il calendario per l’estate 2025 proposto all’Aquila da WelcomeAq ha preso il via proprio nei giorni scorsi, con una proposta culturale che arricchisce il calendario cittadino e invita alla riscoperta attraverso esperienze autentiche e partecipate.

Una vera e propria esperienza immersiva nella storia e nella tradizione aquilana, messa a punto dal tour operator attivo da 4 anni sul territorio e che, dal mese di marzo, gestisce la Residenza d’epoca Cancelle aquilane, con la collaborazione di enti, associazioni e altre realtà del territorio, iniziata il 20 giugno con la mostra “Scorci aquilani”.

Fino al 9 luglio, negli spazi comuni della struttura situata in via Simeonibus, saranno esposti gli scatti che portano la firma dell’aquilano Maurizio D’Armi che, con il suo obiettivo, ha voluto catturare scorci urbani ricchi di fascino e personalità della città e del suo circondario.

Dal mese prossimo, si proseguirà con gli appuntamenti della rassegna “Misteri e memorie” programmati il 20 luglio, 10 e 24 agosto, 14 settembre e 5 ottobre, nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria del Suffragio, in piazza Duomo. Un progetto di visite guidate nato in collaborazione con la Rettoria con l’Issraq Fides et Ratio, che sarà interamente dedicato alla riscoperta della chiesa situata su piazza Duomo, tra arte, storia e tradizione cittadina.

Imperdibili, inoltre, le rappresentazioni teatrali organizzate presso il sito archeologico di Amiternum, realizzati con il contributo della fondazione Carispaq e in collaborazione con il Museo nazionale d’Abruzzo (Munda) e la compagnia teatrale romana Fenix Theatre.

In particolare, il 26 luglio e il 6 settembre andrà in scena “Divide et impera: il potere del tradimento”, una visita guidata teatralizzata in notturna che fonde narrazione storica e drammaturgia, portata in scena da attori professionisti, già volti noti di fiction italiane; per i più piccoli e le loro famiglie, il 27 luglio e il 7 settembre arriveranno invece “Gli ImperAttori”, per una divertente e coinvolgente visita guidata teatralizzata presso l’anfiteatro romano, insieme alla guida turistica Carla Ciccozzi e alla stessa compagnia teatrale in costume.

Tra il 12 e il 22 agosto si darà poi spazio alla tradizione artigianale con la “Mostra del Tombolo” a cura dell’associazione Mani di Fata che, dal 23 al 31 agosto, sarà seguita dall’esposizone artistica dell’Aquilano Mimmo Emanuele. Dal 12 settembre prenderà vita la mostra diffusa “L’Aquila in guerra”, realizzato in collaborazione con il gruppo storico Ana sezione Abruzzi, dell’Associazione nazionale alpini: un viaggio nella soria delle Penne nere, che permetterà di immergersi appieno nella loro storia.

Visto il successo degli scorsi mesi, il 20 settembre tornerà invece “Borgo Rivera: tra acque, storia e misteri sotterranei”, un viaggio alla scoperta delle origini e delle leggende dell’Aquila, che si svilupperà tra il convento di Santa Chiara d’Acquili, la Fontana delle 99 cannelle e la chiesa della Madonna del Ponte, aperta in via straordinaria per l’occasione.

Ma non finisce qui. Già programmate, infatti, alcune esperienze previste per gli ultimi mesi dell’anno. Tra queste, nel mese di novembre è interamente dedicato all’enogastronomia locale, con degustazioni e incontri con i produttori, mentre dicembre trasformerà Le Cancelle nella “Casa di Babbo Natale”, per vivere la magia delle feste in un’atmosfera unica e suggestiva in pieno centro storico.

Per info e prenotazioni: 0862 295927, 3791508492, info@welcomeaq.com