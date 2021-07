“ESTATICA” PESCARA: TEATRIAMOCI, IL 10 AGOSTO LO SPETTACOLO DEL DUO COMICO “PEDRO E PAOLO”

PESCARA – La rassegna Estatica di al porto turistico di Pescara prosegue con il suo calendario ricco di appuntamenti e si prepara ad accogliere il secondo dei tre spettacoli della mini rassegna curata dall’artista abruzzese Federico Perrotta, “Teatriamoci.

Dopo il grande successo della serata con lo spettacolo “Se la panchina parlasse” del Maestro Pier Francesco Pingitore, è la volta di “Come se fosse”, il nuovo spettacolo di Pablo e Pedro tanto atteso per la magica notte di San Lorenzo; il 10 agosto alle ore 21.30 l’arena del Porto Turistico Marina di Pescara ospiterà infatti i due comici che raccontano in modo grottesco loro stessi, i loro venticinque anni insieme, i loro spunti, le loro idee che quasi sempre hanno dato vita a pezzi comici memorabili.

Questa volta però senza orpelli – si legge in una nota – ma come Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi, i due artisti che hanno avviato la loro carriera artistica nel 1994, formando il duo cabarettistico Pablo & Pedro che ha fatto impazzire con la sua comicità il pubblico di “Colorado Cafè”, “Zelig Off” e “Zelig; nel 2021 i due artisti sono ospiti fissi di “Avanti un altro…pure di sera” (Canale5) e, volti noti anche nel cinema, tra i tantissimi successi nel 2019 arriva per loro “Modalita’ aereo”, regia di Fausto Brizzi e “Tutti per Uma”, regia di Susy Laude, nel 2021.

Henri Louise Bergson, un filosofo francese, diceva. “Non c’è comico al di fuori di ciò che è propriamente umano” e lo spettacolo che farà divertire Pescara racchiude questa frase alla perfezione soprattutto in un momento in cui è la risata a salvare la vita e come spiega il duo, “il Covid ci ha tolto tante cose ma non ci può togliere la voglia di ridere soprattutto in questo momento. Questa pandemia sta cambiando le regole di vita sociale, e questo aspetto è sotto gli occhi di tutti, però una cosa che non può cambiare è la voglia di ridere né a noi, ne agli spettatori che vengono a vedere gli spettacoli”.

“Quando abbiamo ripreso a teatro, a fine spettacolo durante l’applauso abbiamo avuto la sensazione che la gente avesse bisogno di liberarsi, le persone non smettevano di applaudire, quell’applauso era quasi una necessità da parte del pubblico, e noi viviamo di emozioni stando sul palco quindi percepiamo l’esigenza di ridere, anche se sentiamo che c’è ancora un po’di paura soprattutto dello stravolgimento delle regole sociali, del cambiamento a cui dovremo abituarci – affermano ancora i due artisti. – Purtroppo per noi la anormalità è diventata normalità ma questo non impedisce a noi artisti di continuare a fare il nostro”.

Il duo cavalca con un virtuosismo ormai acclarato, un format che include i meccanismi puri della commedia dell’arte, con ribaltamenti scenici ed esercizi di stile che ne fanno uno spettacolo più maturo e allo stesso tempo straordinariamente comico.

Fabrizio e Nico nel loro viaggio creativo si pongono delle domande: “Cosa sarebbe l’uomo senza l’ausilio dell’emisfero femminile?” oppure “Come ci poniamo davanti alle aspettative che la vita ti chiede?”, ed ancora “Cos’è veramente l’amicizia e soprattutto siamo in grado di chiamarla tale per sempre?”

Tanti dubbi, insomma, durante uno spettacolo in cui l’unica certezza è la risata.

Estatica gode del patrocinio del Comune di Pescara e della Camera di Commercio Chieti Pescara con il coordinamento generale a cura di Spray Records. Si precisa che ogni spettacolo verrà proposto nel massimo rispetto delle regole vigenti anti-covid; per info e prenotazioni sullo spettacolo del 10 agosto il numero da chiamare è 333.5001799, mail a.frezza@uaospettacoli.it . I biglietti sono acquistabili su www.ciaotickets.com.