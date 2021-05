EURES, DOMANI WEBINAR SU OPPORTUNITA’ DI LAVORO IN GERMANIA

PESCARA – Il webinar dedicato alla Germania chiude il ciclo di seminari on line “Ready for Northen Europe?” realizzato dal servizio Eures e dall’Università degli studi di Teramo. Il focus sulla Germania è in programma domani, 20 maggio, dalle ore 15 sulla piattaforma GMeet.

Da sempre considerata tra le mete lavorative più ambite e importanti, la Germania, come del resto tutti gli altri paesi europei, si appresta a vivere la ripresa economica e occupazionale post pandemia e il webinar di domani servirà a capire quali potranno essere i cambiamenti in corso provocati proprio dalla crisi pandemica.

Quanto, in sostanza, è cambiato il mondo del lavoro tedesco e se ci sono in atto strumenti di adeguamento alle nuove esigenze del mercato del lavoro. Al webinar di domani è prevista la presenza dei consulenti del Bundesagentur fur Arbeit (ZAV), l’agenzia nazionale tedesca per l’impiego, e saranno soprattutto loro a spiegare lo stato di salute del mercato del lavoro tedesco.

Per il resto, il webinar sarà modellato sulla stregua dei precedenti con due sezioni di discussione e approfondimento: una generale su vivere e lavorare in Germania, con i link utili per cercare lavoro e opportunità di tirocinio, ed una seconda parte dedicata agli strumenti di candidatura, il curriculum vitae e la lettera di presentazione, e ai consigli pratici per affrontare il colloquio di lavoro. Per partecipare al webinar è necessario registrarsi al seguente link: https://forms.gle/hGKwKuDGfYxfYy1b9.