EURES, OPPORTUNITA’ DI LAVORO NEL NORD EUROPA: SEMINARIO SU DANIMARCA

PESCARA – Prosegue il ciclo di seminari organizzati dal Servizio Eures della Regione Abruzzo e dall’Università degli studi di Teramo sul mercato del lavoro nei Paesi del nord Europa.

Dopo l’Olanda, giovedì 18 febbraio è la volta della Danimarca con appuntamento alle 15 sulla piattaforma GMeet.

L’obiettivo del ciclo di seminari è far conoscere ai più giovani, e non solo, le dinamiche del mercato del lavoro del Nord Europa, nel quale risultano particolarmente richieste professionalità molto diffuse in Italia. I giovani, laureati e non, interessati ad un’esperienza lavorativa all’estero hanno quindi la possibilità di conoscere direttamente le dinamiche di un mercato in continua espansione.

La Danimarca è uno dei Paesi europei con il più basso tasso di disoccupazione, un’ottima qualità della vita ed un’alta efficienza nei servizi. Il Paese è uno dei più competitivi sul mercato del lavoro.

Nella prima parte del seminario verranno presentate quali sono le principali lingue parlate, quali sono i permessi e i documenti necessari per vivere e lavorare, quali le professioni più richieste, dunque quali sono i siti di lavoro su cui è possibile candidarsi per trovare un’offerta di lavoro o per iniziare un’esperienza di tirocinio. La seconda sessione sarà pratica, con indicazioni e consigli su come redigere un curriculum vitae di successo e sostenere un colloquio di lavoro nel contesto del mercato del lavoro danese.

Il webinar rappresenta un’opportunità concreta per entrare in contatto con i Consulenti della rete Eures danese al fine di pianificare un’esperienza di mobilità all’estero volta ad acquisire competenze ed arricchire il proprio bagaglio di conoscenze spendibili al rientro in Italia. Per partecipare al webinar occorre compilare il form online al seguente link: https://forms.gle/kQLAfBkVWHEoXtDVA.

