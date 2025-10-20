EURISPES: PIETRUCCI, “IL RE E’ NUDO, ABRUZZO NELLA TOP TEN DELLA POLITICA DI ESCLUSIONE”

L’AQUILA – “Il Re è nudo. Il nostro Abruzzo ha conquistato la top ten tra le regioni leader nelle politiche di esclusione. Siamo negativamente all’ottavo posto tra le regioni italiane. Chi lo afferma? Non un politico di opposizione all’attuale giunta di destra che governa da quasi 7 anni la Regione, ma un dettagliatissimo rapporto dell’Eurispes”.

Così in ina nota il consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci.

L’Istituto di ricerca socio-economica “inserisce la nostra regione tra quelle definite ‘canaglia’ per quel che riguarda il diritto al lavoro, il ricorso al part-time, tassi elevati di disoccupazione giovanile, diritto alla salute, delittuosità e percezione di insicurezza da parte dei cittadini. Classifica da profondo sud sottolinea l’Eurispes, che toglie il velo a tutte le euforiche descrizioni che della realtà abruzzese fanno quotidianamente il governatore Marsilio e i componenti della sua giunta regionale. La “propaganda del tutto” va benissimo, peccato che si scontra dunque con i numeri della realtà. Bisogna quindi cambiare politica completamente se vogliamo che il nostro Abruzzo torni ad essere Regione virtuosa e in grado di offrire un futuro vero agli abruzzesi di ogni genere ed età”.