EUROPA: CONCORSO NELLE SCUOLE PER FAR CONOSCERE I FONDI DI COESIONE, SI VINCE VIAGGIO A BRUXELLES

PESCARA – Un viaggio verso Bruxelles che parte dai banchi di scuola: è questa la “sfida” lanciata oggi dalla Regione Abruzzo agli studenti delle classi quarte degli istituti regionali di scuola media superiore superiori, con la presentazione del concorso voluto dall’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo nell’ambito dei lavori del Comitato di Sorveglianza dei Fondi europei, svoltosi oggi nella sala consiliare del Comune di Pescara.

Due classi del liceo Scientifico “Galilei” hanno partecipato in presenza all’iniziativa, mentre numerose scuole regionali si sono collegate online, trasformando la presentazione in un vero e proprio momento di condivisione e partecipazione.

Il concorso prevede la realizzazione di un video da parte delle classi partecipanti: la vincitrice avrà l’opportunità di compiere un viaggio a Bruxelles, cuore delle istituzioni europee, per vivere un’esperienza formativa unica e approfondire da vicino il ruolo dell’Unione europea.

“Far conoscere ai ragazzi i fondi europei – ha spiegato l’assessore Santangelo – riveste una funzione didattica di grande rilievo. Significa, innanzitutto, offrire strumenti concreti per comprendere come l’Unione europea investa sul futuro delle nuove generazioni e dei territori. Senza contare che una simile iniziativa favorisce lo sviluppo di competenze trasversali come il lavoro di gruppo, la comunicazione efficace e l’uso delle tecnologie digitali. Attraverso questa iniziativa, gli studenti potranno approfondire il funzionamento dei fondi SIE, analizzare progetti già realizzati e riflettere sulle ricadute positive che tali risorse hanno sulla comunità. La consapevolezza delle opportunità offerte dai fondi europei diventa così un prezioso strumento per formare cittadini attivi, informati e responsabili, protagonisti dello sviluppo locale, della coesione sociale e della sostenibilità”.

Il concorso si inserisce in coerenza con quanto previsto dalle linee guida per l’educazione con particolare attenzione alla promozione dell’educazione finanziaria e della cittadinanza attiva. L’iniziativa intende valorizzare la capacità degli studenti di comunicare in modo efficace e innovativo le opportunità offerte dai fondi europei.

“Questa iniziativa – ha dichiarato Carmine Cipollone, Autorità di gestione dei Fondi europei – rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare i giovani al mondo dei fondi comunitari”.