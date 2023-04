“EUROPA CREATIVA” STRUMENTO PER LA NUOVA FILM COMMISSION ABRUZZO: SE NE PARLA DOMANI A PESCARA

PESCARA – “Europa Creativa” – Strumento strategico per la neocostituita Film Commission Abruzzese e opportunità per artisti, operatori culturali, imprese e organizzazioni culturali e creative d’Abruzzo è l’evento, organizzato dall’Ufficio Europa Area Metropolitana dei comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano, in collaborazione con l’Associazione “Abruzzo in Europa”.

Si svolgerà nella Sala Europa presso il Palazzo Aurum in Pescara domani, venerdì 28 aprile 2023 dalle ore 9.30, nella Sala Europa dell’Aurum a Pescara.

Durante l’incontro, si alterneranno relatori del “Desk Italia Europa Creativa” per illustrare le opportunità del programma europeo. Europa Creativa è il programma europeo di sostegno ai settori culturali e creativi per il periodo 2021-2027 e ha una dotazione finanziaria complessiva di 2.4 miliardi di euro per il settennio, prevedendo tre strand: media a sostegno dell’industria audiovisiva, cultura a sostegno degli altri settori creativi e culturali, sezione transettoriale che affronta le sfide e le opportunità comuni dei settori culturali e creativi, compreso l’audiovisivo.

A tal fine Europa Creativa sosterrà finanziariamente le organizzazioni creative, le sale cinematografiche e le produzioni di film. E.C. incoraggia i professionisti dell’audiovisivo e gli operatori culturali e creativi a operare in tutta Europa, raggiungere nuovi pubblici e sviluppare le competenze necessarie nell’era digitale; aiutando le opere culturali e audiovisive europee a raggiungere un’audience di altri Paesi. <L’iniziativa prende spunto – precisa l’Avv. Salvatore Di Pino, consigliere delegato alle Politiche Europee del Comune di Pescara – dall’esigenza pervenutaci dal territorio, in particolare imprese, start up, operatori e associazioni culturali, le quali ci hanno chiesto un focus sui finanziamenti europei dedicati alla cultura e alla creatività. Con la presentazione del programma Europa Creativa rispondiamo a questa esigenza – conclude Di Pino – In particolare la sezione media di Europa creativa fornisce opportunità finanziarie al comparto cinematografico e rappresenta uno strumento strategico per la neocostituita Film Commission Abruzzese con l’ambizioso obiettivo di lanciare l’industria di settore abruzzese>.