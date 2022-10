EUROPA SOTTO CASA: QUARESIMALE, “RISPOSTE CONCRETE PER INCONTRO DOMANDA E OFFERTE DI LAVORO”

TERAMO – “Il primo appuntamento ha dato una grande risposta, con tanti contatti tra imprese e giovani. Molti datori di lavoro non trovano maestranze, E questa è una risposta concreta per superare questo paradosso. Importanti anche i seminari e gli approfondimenti sugli strumenti da noi già messi in campo, o che saranno imminenti, come gli incentivi alle assunzioni, in particolare per gli over 50 e persone svantaggiate, per non parlare della formazione professionale che riveste un ruolo centrale e strategico”.

Così nell’intervista streaming l’assessore regionale Pietro Quaresimale per un primo bilancio di “Europa sotto casa, la Regione scende in piazza”, iniziativa voluta dall’assessorato al Lavoro della Regione Abruzzo per far incontrare lavoratori, giovani, disoccupati con le azione, gli organismi di formazione, le agenzie per il lavoro e le università.

L’evento è stato anche l’occasione per informare sui prossimi bandi in uscita nell’ambito della programmazione del FSE, il Fondo sociale europeo, il principale strumento utilizzato dall’Unione Europea per sostenere l’occupazione.

Dopo il primo appuntamento a Teramo del 6 ottobre, il villaggio di Europa sotto casa sarà il 14 ottobre a Chieti, il 21 ottobre a L’Aquila e il 28 ottobre a Pescara.