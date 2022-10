EUROPA SOTTO CASA, LA REGIONE SCENDE IN PIAZZA: DOMANI SECONDA TAPPA A CHIETI

CHIETI – Seconda tappa domani della manifestazione Europa sotto casa – La Regione scende in piazza. A Chieti, presso la Villa comunale, il villaggio del lavoro itinerante è pronto ad aprirsi alla città e a giovani, disoccupati e lavoratori che vogliono stabilire un contatto con le aziende del territorio. La seconda giornata della manifestazione è ancora dedicata al lavoro, in particolare al nuovo e ambizioso programma di occupabilità GOL che vede la Regione al centro di un programma di inserimento e formazione lavorativa dei disoccupati.

“Dopo il successo di Teramo – esordisce l’assessore regionale alle Politiche del Lavoro Pietro Quaresimale – a Chieti tutti coloro che sono i cerca di lavoro oppure vogliono trovare altre opportunità di crescita professionale hanno ancora una volta l’occasione per confrontarsi con grandi aziende in prospettiva anche di un lavoro. Europa sotto casa ha questo obiettivo: ridurre le distanze tra il palazzo, che può essere l’Europa o anche la Regione, e i cittadini stabilendo con loro un filo diretto. Si tratta, dunque, di una grande operazione di comunicazione che vede al centro il cittadino nei suoi bisogni essenziali, tra i quali il lavoro e la capacità di crescita e sviluppo all’interno della società, accompagnata da una stretta collaborazione con le grandi imprese che offrono lavoro sul territorio”.

Il programma della seconda tappa prevede, durante la mattina, una fase di orientamento rivolta ai giovani studenti da parte degli Its regionali.

Sarà poi sarà la volta di un breve convegno sul programma GOL e il ruolo dei Centri per l’impiego, al quale prenderanno parte l’assessore Pietro Quaresimale, il Capo Dipartimento Lavoro, Renata Durante, il dirigente dei Centri per l’impiego Romina Ciaffi, il rappresentante di Unioncamere, Giuseppe Di Donato, il segretario regionale della Cisl, Lucio Petrongolo, per Confindustria Abruzzo Gianmaria De Poalis e il commissario straordinario di Anpla, Raffaele Tangorra.