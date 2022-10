EUROPA SOTTO CASA, QUARESIMALE: “GRANDE SUCCESSO A TERAMO PER INIZIATIVA A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE”

TERAMO – Piazza gremita a Teramo per il primo appuntamento di Europa sotto casa, l’iniziativa voluta dall’assessorato al Lavoro della Regione Abruzzo per far incontrare lavoratori, giovani, disoccupati con le azione, gli organismi di formazione, le agenzie per il lavoro e le università.

L’evento, si legge in una nota, è stato anche l’occasione per informare sui prossimi bandi in uscita nell’ambito della programmazione del FSE, il Fondo sociale europeo, il principale strumento utilizzato dall’Unione Europea per sostenere l’occupazione.

“La grande partecipazione registrata a Teramo– ha sottolineato l’assessore regionale Pietro Quaresimale – è il segno di quanto sia importante che le istituzioni si aprano al confronto con i cittadini, in maniera concreta e reale, non teorica, offrendo una possibilità di approccio con il mondo del lavoro e i suoi interlocutori diretta, priva di ogni intermediazione”.

“Con Europa sotto casa abbiamo dato una reale risposta alle prerogative dell’Obiettivo di Policy 5 della Politica di coesione, un’Europa più vicina ai cittadini”.

Presenti all’incontro di Teramo e ai seminari che nel pomeriggio hanno animato il Salone dell’orientamento, formazione e lavoro allestito in Piazza Martiri, anche il direttore del Dipartimento Lavoro della Regione Abruzzo, Renata Durante, e il dirigente Pietro De Camillis, che hanno illustrato, inoltre, le opportunità del Programma Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori). Con loro la responsabile dell’Unità di missione per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, Marianna D’Angelo, e il direttore della Fondazione Consulenti del Lavoro, Enrico Limardo.

Particolarmente seguiti i workshop organizzati da Eures Abruzzo sulle opportunità di lavoro e tirocini per i giovani in Europa, dal Cpi di Teramo sulle modalità di ricerca attiva e sulle strategie utili per i colloqui professionali, dall’aziende Ikea e Amadori e dalle agenzie Manpower e Adecco sui temi delle competenze e delle professionalità da mettere in campo per fronteggiare la crisi del lavoro.

Il Villaggio di Europa sotto casa si sposterà il 14 ottobre a Chieti, il 21 ottobre a L’Aquila e il 28 ottobre a Pescara. Ancora possibili le prenotazioni sulla piattaforma regionale Selfi per tutti coloro interessati all’iniziativa e ad avere un colloquio con le aziende presenti.