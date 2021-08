“EUROPEAN QUALIFICATIONS PASSPORT FOR REFUGEES”, UNIVAQ VALUTA ESTENSIONE PROGETTO AD AFGHANISTAN

L’AQUILA – L’Università degli Studi dell’Aquila, già da tempo impegnata nell’ambito del progetto University Corridors for Refuges, per il tramite del Rettore prof. Edoardo Alesse, esprime la propria preoccupazione per gli eventi in continua e drammatica evoluzione nel territorio afgano.

Inoltre, di concerto con gli altri Rettori delle Università italiane, sotto il coordinamento del Ministero dell’Università e della Ricerca dichiara la disponibilità di Univaq ad adoperarsi nei modi possibili per aiutare le donne e gli uomini afghani, studentesse e studenti, professoresse e professori ad accedere a programmi e soluzioni che consentano loro di potersi trasferire in Italia e proseguire negli studi e nella ricerca. Al momento si sta valutando l’estensione del progetto European qualifications passport for Refugees anche alle persone provenienti dall’Afghanistan.

La comunità UnivAq esprime la sua vicinanza a coloro che in Afghanistan, come altrove, lottano per la libertà e il diritto allo studio e alla ricerca libera.