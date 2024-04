EUROPEE: 42 SIMBOLI DEPOSITATI AL VIMINALE

ROMA – In totale sono 42 le forze politiche che si sono registrate con il loro simbolo al Viminale per le elezioni del Parlamento europeo in programma l’8 e 9 giugno.

Le procedure si erano chiuse ieri con il deposito dei contrassegni del M5S e della Lega e sono riprese questa mattina con l’affissione in bacheca del simbolo di ‘Esseritari’. Poco dopo è stato depositato il simbolo della la lista promossa da Michele Santoro, ‘Pace Terra Dignità’, mentre a metà mattinata il responsabile elettorale di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, ha depositato quello di Forza Italia, che contiene la dicitura ‘Berlusconi Presidente’, con un riferimento al Ppe.

In questa tornata elettorale per le europee si rivede lo scudo crociato della Democrazia Cristiana, depositato oggi da Nino Luciani.

Intorno alle 15.30, mentre Elly Schlein parlava in diretta social, al Viminale è arrivata la delegazione Pd per depositare il simbolo, in cui non c’è il nome della segretaria e compare invece il riferimento al Pse. Poco prima Roberto Fiore ha depositato il contrassegno di Forza Nuova mentre a rappresentare i monarchici c’è la lista Italia Reale.

Le procedure al Viminale sono terminate intorno alle 17 con l’affissione dell’ultimo simbolo, quello della lista ‘Italia dei diritti’.