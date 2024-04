EUROPEE, A PESCARA PREMIER MELONI E TAJANI SU PALCO FDI. POLEMICHE PER MANAGER FRATTESI E PONTECORVO

PESCARA – Ultimo giorno della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara, con la presenza, tra gli altri, della premier, Giorgia Meloni, che è anche deputato nel collegio L’Aquila-Teramo, che chiuderà la convention in quella che viene ritenuta la roccaforte del partito dove è cominciata la cavalcata che lo ha portato a diventare il primo italiano.

Insieme a Meloni, sarà presente il leader di Forza Italia, Antonio tajani, vice premier e ministro degli Esteri. L’altro vice premier, Matteo Salvini, leader della Lega e ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti, interverrà da remoto.

Meloni per l’occasione annuncerà la sua discesa in campo alle europee. A tale proposito, tra gli abruzzesi c’è l’ufficialità della ricandidatura della uscente Elisabetta De Blasis, cardiologa dell’ospedale “San Salvatore” dell’aquila. Intanto, in una tre giorni che ha richiamato la presenza di molti big, dirigenti e simpatizzanti, provenienti da tutta Italia – per oggi è previsto un pienone – non sono mancate le polemiche per il comportamento, proprio a Pescara, di due manager pubblici: Bruno Frattesi, direttore generale dell’Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, messo nel ruolo dal governo Meloni nel marzo 2023, e Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo, società attiva nella difesa, controllata al 30% dal ministero dell’Economia, nominato nel maggio del 2023. Entrambi si sono fatti immortalare con in mano la t-shirt con stampata solo lo slogan elettorale di Fratelli d’Italia.

Nei giorni scorsi, invece, Maurizio Acerbo, pescarese, ex consigliere regionale, segretario nazionale del Partito di Rifondazione Comunista, ha presentato un esposto in Procura per la vicenda della tensostruttura di Fratelli d’Italia presente nella zona della Nave di Cascella, davanti alla spiaggia libera, dove ha luogo la conferenza di FdI.