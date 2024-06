EUROPEE: ANTONELLA BALLONE CHIUDE CAMPAGNA ELETTORALE A TERAMO

TERAMO – Antonella Ballone, candidata alle elezioni europee nella lista di Forza Italia, per il Collegio Meridionale, chiuderà la campagna elettorale nella sua città, Teramo, mercoledì 5 giugno, alle 19, in Piazza Orsini.

“Sarà un incontro con tutta la città e il territorio, chiamati a farsi parte di questa sfida che, per la prima volta, potrà portare una di noi, una teramana, a Bruxelles”, si legge in una nota.

“È proprio per questo che ho deciso di candidarmi: per portare la mia Teramo, la mia provincia e la mia regione all’attenzione dell’Europa, ma guadagnando l’attenzione che si riserva ai protagonisti – spiega la candidata – Troppo spesso, questa città, questa provincia e questa regione hanno pagato il prezzo della distanza dall’Europa, di quella distanza fatta di mancanza di rappresentanza diretta, di marginalità rispetto ai meccanismi decisionali. È il momento di cambiare. É il momento di andare in Europa da protagonisti. Per la prima volta, la voce di uno di noi, può farsi portatrice di tutte le nostre voci. È il nostro momento: l’Abruzzo deve vincere insieme”.

Ad accompagnare Ballone ci saranno il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e l’onorevole Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia.