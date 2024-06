EUROPEE: BALLONE A UN PASSO DALL’IMPRESA, “RINGRAZIO PER GRANDE CONSENSO, FI FA LA DIFFERENZA”

TERAMO – “Ancora non ci sono certezze sulla mia elezione, ma intanto non posso non esprimere una grande soddisfazione per il risultato di oltre 41.000 voti, di cui oltre 14.000 in Abruzzo”.

Lo afferma ad Abruzzoweb Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso, candidata alle Europee per Forza Italia, che potrebbe essere eletta assieme a Fulvio Martusciello, con oltre 96.300 voti, europarlamentare uscente, con ben sette mandati alle spalle, coordinatore regionale del partito in Campania, e Giusy Princi, con oltre 82.8oo voti, vicepresidente della Regione Calabria.

Con la certezza che il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani che ha oltre 143 mila voti, rinuncerà al seggio.

“Anche il mio risultato conferma che il partito di Forza Italia continua a convincere l’elettorato, abbiamo fatto la differenza. Due seggi sono scattati con certezza, il terzo sarà eletto anche io ma occorre attendere i conteggi della ripartizione dei seggi nel collegio meridionale alla luce del fatto che alcuni forse non hanno raggiunto la soglia di sbarramento. Per ora dunque non posso che ringraziare calorosamente tutti gli elettori che mi hanno dato fiducia”.