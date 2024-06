TERAMO – Potrebbe essere la presidente della Camera di commercio Gran Sasso, la teramana Antonella Ballone, l’unica eletta dei 15 candidati abruzzesi alle Europee, sotto le insegne di Forza Italia.

Ballone infatti con quasi 42.000 voti, quando mancano una manciata di seggi da scrutinare, è quarta in classifica, dietro al vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani che ha oltre 143 mila voti, ma che rinuncerà al seggio.

Mentre nella circoscrizione Sud sicuri della rielezione Fulvio Martusciello, con oltre 96.300 voti, europarlamentare uscente, con ben sette mandati alle spalle, coordinatore regionale del partito in Campania, e Giusy Princi, con oltre 82.8oo voti, vicepresidente della Regione Calabria

Potrebbe scattare dunque il terzo seggio nella circoscrizione meridionale a coronare il sogno di Antonella Ballone.

Per averne certezza però occorre un complesso calcolo tra voti diretti voti all’estero e l’incrocio tra i voti al livello nazionale, per stabilire la ripartizione.

Per il resto nessuno degli altri candidati abruzzesi può sperare in una elezione: Per Fdi il chietino Nicola D’Ambrosio, dal 2021 presidente nazionale di Azione universitaria, già leader di Azione universitaria della D’Annunzio di Chieti e Pescara. Arrivato per preferenze ottavo, con 30.5oo voti. E Giovanna Greco, dottore commercialista di Vasto, segretaria dell’Ordine nazionale, una neofita della politica.

Per Forza Italia l’imprenditore aquilano Eliseo Iannini, patron dell’omonimo gruppo imprenditoriale, per la Lega, l’assessore comunale dell’Aquila, Laura Cucchiarella, per il Pd la teramana Manola Di Pasquale, avvocato ed ex presidente regionale del partito, per il M5s, la ex deputata di Giulianova, Valentina Corneli, e l’assessore comunale di Chieti con delega alla Sanità, Fabio Stella, fratello della ex consigliera regionale Barbara Stella. Per Verdi e sinistra, la giovane Giulia Persico, avvocato pescarese di Europa verde.

Delusione per i candidati delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4%: Libera D’Amelio di Stati Uniti d’Europa, Emanuela Pistoia di Azione, Maurizio Acerbo, Ilaria Leonardis e Paolo Della Ventura di Pace terra e dignità, Dino Rossi di Libertà.

TTra i sicuri eletti della circoscrizione Sud,si può affermare, abbiamo in Fdi, dove prima anche al Sud è la premier Giorgia Meloni, con quasi 545mila voti, l’ex sindaco di Pagani in Campania Alberico Gambino, oggi nello staff del vice ministro Edmondo Cirielli e coordinatore provinciale di Salerno, con oltre 88mila voti, il consigliere regionale pugliese Francesco Ventola l’europarlamentare uscente Denis Nesci, calabrese. Seguono Michele Picaro, consigliere regionale pugliese e l’europarlamentare uscente Maria Chiara Gemma, brindisina.

Nel Partito democratico eletti l’ex sindaco di sindaco di Bari Antonio Decaro, recordman di preferenze oltre 490mila, la giornalista Lucia Annunziata, l’ex deputato Lello Topo, uno dei big del partito napoletano. A seguire l’uscente Pina Picierno, campana, e vicepresidente del Parlamento Europeo, e Sandro Ruotolo, giornalista e componente della direzione nazionale del partito.

Per M5s il calabrese Pasquale Tridico, economista, professore ordinario di Politica economica presso l’Università Roma Tre, e la pugliese Valentina Palmisano, avvocato, ex deputata e ora presidente del Consiglio comunale di Ostuni.

Per Forza Italia eletto Fulvio Martusciello, europarlamentare uscente, con ben sette mandati alle spalle, coordinatore regionale del partito in Campania, e pure la vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi. A seguire come detto l’abruzzese Antonella Ballone.

Per la Lega tenuto conto che il generale Roberto Vannacci, primo con oltre 70 mila voti, potrebbe essere eletto in un altra circoscrizione, certo della rielezione è l’europarlamentare uscente molisano Aldo Patriciello, che precede Roberto Marti, senatore pugliese, coordinatore regionale della Puglia, presidente della commissione Cultura.

Per Alleanza Verdi e sinistra, Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, con oltre 73mila voti.