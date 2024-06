EUROPEE: BALLONE, “GRANDE OCCASIONE PER L’ABRUZZO”

TERAMO – “‘Una grande occasione per l’Abruzzo e un asse diretto coi vertici di Forza Italia che porta dritto a Bruxelles per Antonella Ballone’. A sottolinearlo oggi in un lungo e approfondito articolo sulle elezioni europee, è il quotidiano ‘la Repubblica’. In particolare, per la circoscrizione Sud, nell’articolo firmato da firma di Matteo Pucciarelli e Giovanna Vitale si legge: ‘Fulvio Martusciello è l’imperatore delle preferenze, dietro scalpitano tre donne: Giuseppina Princi (corrente Occhiuto), Laura De Mola (voluta da Paolo Barelli) e Antonella Ballone (più vicina a Tajani)'”.

È quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa di Antonella Ballone, candidata di Forza Italia, nella circoscrizione meridionale, alle Europee dell’8 e 9 giugno.

“È nei fatti, l’ufficializzazione di un asse – si legge ancora nella nota -, quello tra la candidata Antonella Ballone e il segretario nazionale Antonio Tajani, che pone al centro del futuro dell’Europa l’Abruzzo, con un sostegno concreto e forte da tutto il Meridione cresciuto costantemente nel corso delle settimane, come dimostrano i tanti, affollati incontri organizzati sul territorio”.

“Sono orgogliosa di essere stata affiancata al segretario Tajani, nell’articolo di Repubblica, una sfida che vede Forza Italia impegnata nella scrittura di una nuova storia per l’Europa – commenta Antonella Ballone – proprio per questo credo che sia importante avere l’appoggio di tutti, della mia Teramo, dell’intero Abruzzo e di tutto il Sud, perché tra tre giorni si vota, e mai come questa volta il voto deve essere utile e deve portare finalmente da protagonista un’abruzzese a Bruxelles”.

Antonella Ballone si prepara agli ultimi appuntamenti della campagna elettorale: “Il primo, alle 19 a Teramo, in piazza Orsini e il 7 giugno, a Pescara con il segretario Antonio Tajani, insieme al quale affideremo agli elettori abruzzesi l’ultimo appello al voto. Abbiamo la possibilità di fare la storia d’Abruzzo e vincere insieme una grande sfida”.