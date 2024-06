EUROPEE: BELLACHIOMA VS FDI PER ESCULSIONE DE BLASIS, “NESSUN ELETTO, PER COLPA GENI DELLA POLITICA”

TERAMO – “Chi lascia la strada vecchia per la nuova… E così l’Abruzzo resta di nuovo senza un rappresentante al Parlamento Europeo. I geni della politica, che tra presunzione e imposizione non hanno fatto eleggere nessuno. Meditate amici, meditate. Buona giornata a tutti…”

Questo si legge in un post su Facebook, poi cancellato, che è un atto di accusa ai vertici di Fratelli d’Italia, a firma di Giuseppe Bellachioma, ex parlamentare ed ex segretario regionale della Lega, andato via poi sbattendo la porta dal Partito di Matteo Salvini e del segretario regionale Luigi D’Eramo, e che dall’ottobre 2022 ultimi anni ha lavorato nello staff d dell’europarlamentare Elisabetta De Blasis, cardiologa aquilana, anche lei ex leghista, poi approdata in Fdi, dopo un passaggio in Fi e un ritorno nella Lega, e che all’ultimo momento non è stata ricandidata alle Europee.

Al suo posto sono stati preferiti a sorpresa, nella lista dei candidati della circoscrizione Meridionale, il chietino d’adozione Nicola D’Ambrosio, dal 2021 presidente nazionale di Azione universitaria, già leader di Azione universitaria della D’Annunzio di Chieti e Pescara. Arrivato per preferenze ottavo, con 30.962 voti. E Giovanna Greco, dottore commercialista di Vasto, segretaria dell’Ordine nazionale, che ha preso 7.523 voti. Alla fine della giostra Nessuno delle liste del collegio Sud ha eletto candidati abruzzesi.

De Blasis era approdata a Bruxelles come prima dei non eletti, candidata con la Lega nel 2019, dopo che l’eurodeputato pugliese Andrea Caroppo è stato eletto deputato con Fi collegio di Lecce-Brindisi, e ha optato per la Camera, alle ultime politiche.

La rabbia di Bellachioma, fa del resto il paio con quella di De Blasis, e anche lei ha pubblicato, questa volta senza rimuoverlo, come già riferito da Abruzzoweb, un post al vetriolo.

“Tra due mesi riconsegnerò il mio tesserino e con estrema tristezza constatiamo oggi che l’Abruzzo, per le scelte scellerate di qualcuno, tornerà ad essere ‘una regione che quasi mai esprime un eurodeputato’. Probabilmente per quel qualcuno è stato facile calpestarmi ma resta il dato di fatto di essere stata la prima europarlamentare del centro destra di questa regione che io amo e per la quale continuerò a lavorare politicamente e non solo. I SOGNI APPLAUDONO, LA REALTÀ PRENDE A SCHIAFFI”, ha scritto De Blasis.