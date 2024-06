L’AQUILA – “Il destino di una Nazione deve deciderlo la Nazione stessa, abbiamo bisogno di più sovranità e autonomia. La Lega è in crescita perché gli italiani hanno capito il nostro programma e apprezzano il buon governo, sono convinta che faremo meglio delle scorse politiche”.

Così, in un’intervista ad AbruzzoWeb, Sabrina Bocchino, già consigliere regionale e portavoce della Lega, da qualche settimana nominata vicesegretario regionale del carroccio in Abruzzo.

In merito alle elezioni europee, in programma l’8 e 9 giugno, Bocchino ha osservato: “Credo sia innanzitutto essenziale invitare le persone ad andare a votare. Spesso l’Europa la sentiamo molto lontana, in realtà è forse più importante votare alle europee, perché è qui che si decide quella che sarà la nostra vita su tutti i temi fondamentali nei prossimi anni”.

“In questo senso – ha aggiunto – è importante votare Lega, perché noi vogliamo più Italia e meno Europa. In Ue non ha mai governato il centrodestra e mi auguro che questa volta si possano raccogliere più consensi per cambiare tante di quelle direttive che rischiano di incidere negativamente sul nostro Paese”.

“Sono state tante le battaglie portate avanti in questi anni – ha continuato – la prima è quella di una ferma opposizone ad una transizione ecologica difficilmente sostenibile, con misure assurde che peseranno tantissimo sulle tasche degli italiani. Scelte incomprensibili e folli, dal tappo della bottiglietta alle auto elettriche entro il 2035, all’efficientamento energetico per le case. Questo processo deve sicuramente essere avviato, ma con i tempi giusti e il giusto sostegno ai cittadini che non possono pagare per delle follie imposte da Bruxelles”.

Bocchino, da neo vicesegretario regionale della Lega, ha poi tenuto a ringraziare “il mio segretario Luigi D’Eramo che mi ha dato fiducia per questo compito, di poterlo svolgere nella maniera più proficua possibile”.

Sui rapporti nella maggioranza di centrodestra in Abruzzo, ha poi sottolineato: “siamo in una coalizione e siamo sempre state persone corrette, vogliamo solo continuare a portare avanti gli stessi programmi con buoni compagni di viaggio”.