EUROPEE: CARFAGNA (AZIONE), “D’AMELIO DONNA COMPETENTE, SAPRA’ BATTERSI PER INTERESSI DELL’ABRUZZO”

TORTORETO – “Sono molto contenta di sostenere la candidatura di Lia D’Amelio, una donna competente, preparata e appassionata. Sono certa che saprebbe battersi con intelligenza e con determinazione per difendere gli interessi dell’Abruzzo in Europa. E sono felice di sostenere anche la candidatura di Gigi Casciello. Un amico, che saprebbe sicuramente rappresentare al meglio tutti i cittadini meridionali a Bruxelles”.

Queste le parole di Mara Carfagna, presidente nazionale di Azione, all’evento svolto a Giulianova a sostegno della candidatura di Libera Lia D’Amelio nella lista Azione – Siamo Europei.

Presenti all’evento anche Giulio Sottanelli, deputato e Segretario regionale di Azione in Abruzzo, Enio Pavone, consigliere regionale, Jwan Costantini, sindaco di Giulianova, e Mario Nugnes, sindaco di Roseto degli Abruzzi.

“La sfida più grande per la nostra Regione – ha spiegato D’Amelio – è quella di mettere a terra i fondi europei a nostra disposizione. Per fare questo c’è bisogno di rappresentanti che siano orecchie e voce dei cittadini abruzzesi e del Meridione che siano vicini al territorio ma che abbiano dei valori e un’idea di Europa chiara. L’idea che porterò a Bruxelles se eletta è la seguente: un’Europa forte, ancora più unita in politica estera ed economica e che sia ancora più capace di essere vicina ai cittadini”.