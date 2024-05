EUROPEE: CUCCHIARELLA, “AGRICOLTURA SETTORE FONDAMENTALE PER SVILUPPO E TERRITORI”

L’AQUILA – “L’agricoltura è un settore trainante per l’intero Abruzzo e in questi anni la filiera della Lega, dalla Regione al Governo, ha lavorato per portare le istanze dei nostri territori all’attenzione dell’Europa, a difesa dei nostri agricoltori e dell’intero comparto, promuovendo politiche concrete a tutela delle nostre eccellenze e sostenendo le attività produttive delle aree interne, prevedendo investimenti per potenziare servizi essenziali e infrastrutture. Ora più che mai è necessario continuare su questa strada, far sentire con ancora più forza la nostra voce in Europa”.

Così Laura Cucchiarella, assessore al Comune dell’Aquila, unica donna candidata in Abruzzo, in quota Lega, alle Europee in programma l’8 e 9 giugno.

“Sono state tante le battaglie portate avanti dalla Lega e dal Governo di centrodestra – spiega Cucchiarella -. A cominciare dal concetto di ‘sovranità alimentare’, a sostegno dell’alta qualità della nostra produzione, a tutela del Made in Italy contro la falsificazione dei nostri prodotti. Siamo stati il primo Stato che ha votato una norma che vieta la realizzazione e la commercializzazione del cosiddetto cibo sintetico, a difesa non soltanto della salute delle persone, ma anche della nostra zootecnica. Un lavoro promosso con determinazione dal nostro segretario regionale, il sottosegretario al Masaf, Luigi D’Eramo”.

E ancora, aggiunge Cucchiarella: “Sono stati stanziati 300 milioni di euro per il fondo dell’emergenza, 800 milioni per l’acquisto di macchinari e attrezzature, 600 milioni per la Carta dedicata a te, 50 milioni per il fondo indigenti. C’è stata poi la scelta politica importante di portare da 4 a 8 miliardi i fondi del Pnrr destinati all’agricoltura”.

“Per quanto riguarda la nostra regione, su impulso dell’assessorato regionale all’Agricoltura, guidato dal nostro vicepresidente Emanuele Imprudente – continua la candidata della Lega -, sono stati circa 50mila gli interventi a favore delle aziende agricole abruzzesi finanziati tramite i fondi previsti dalla programmazione per lo Sviluppo Rurale (Psr e Csr), dai bandi relativi all’Organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM) per il settore vitivinicolo, ortofrutticolo, pataticolo e oleario, e dai fondi per lo Sviluppo e la coesione (Fsc). L’importo totale dei contributi, erogati nel corso dell’ultimo quinquennio per rivitalizzare e rilanciare il settore agricolo abruzzese, ammonta a circa 571 milioni di euro, capaci di sviluppare investimenti per oltre un miliardo di euro”.

“Tutti numeri che dimostrano il grande lavoro svolto in questi anni – sottolinea Cucchiarella – Un percorso di crescita e sviluppo che merita di proseguire in Europa, per questo la nostra regione merita di essere rappresentata al meglio da chi non ha mai avuto timore di contestare le scelte sbagliate dall’ Ue e, come candidata della Lega, assicuro il mio impegno a tutela degli interessi dei nostri territori”.

