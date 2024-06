EUROPEE: CUCCHIARELLA E MARTI CHIUDONO CAMPAGNA ELETTORALE A L’AQUILA, “PIU’ ITALIA IN EUROPA”

L’AQUILA – “Abbraccio le donne e gli uomini leghisti d’Abruzzo che sono per me motivo di orgoglio e non si arrendono mai, un grande abbraccio in particolare a Laura. La Lega sarà la più bella sorpresa di queste Europee, conto su di voi e sull’intero Abruzzo”.

Così Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenuto ieri sera in collegamento all’Aquila per la festa di chiusura della campagna elettorale dell’assessore comunale Laura Cucchiarella, candidata del carroccio, insieme al senatore Roberto Marti, intervenuto in collegamento, nella circoscrizione meridionale alle Europee in programma l’8 e 9 giugno.

All’evento, che si è tenuto presso l’agriturismo L’Olimpo, hanno partecipato sostenitori e simpatizzanti e sono intervenuti, tra gli altri, Luigi D’Eramo, sottosegretario Masaf e segretario regionale della Lega Abruzzo; l’onorevole Alberto Bagnai, presidente Commissione Bicamerale di Controllo Enti previdenziali; Emanuele Imprudente, vice presidente della Giunta regionale. Presenti il portavoce della Lega Abruzzo, Francesco De Santis, assessore al Comune dell’Aquila; il consigliere regionale Carla Mannetti; l’assessore comunale Fabrizio Taranta; il capogruppo Lega in Consiglio comunale Daniele Ferella.

Salvini ha sottolineato: “Noi vogliamo più Italia e meno Europa, meno tasse e vincoli europei e più difesa dei confini, delle industrie italiane e soprattutto vogliamo la pace. Vi prego di girare le strade d’Abruzzo in questi ultimi giorni, di convincere gli indecisi e far capire loro che chi non vota è complice dei Macron che vogliono bombardare la Russia, non siamo in guerra contro nessuno, chi sceglie la Lega sceglie la via della pace. L’Europa o la salviamo adesso con il nostro buon senso oppure tra cinque anni rischiamo di lasciare ai nostri figli una colonia islamica”, ha ribadito il leader del carroccio.

“Di campagne elettorali ne ho fatte tante, quella delle politiche è stata difficile perché la gente non ci ha perdonato il governo insieme a Draghi, Pd e M5S. In queste settimane però sto incontrando tante persone che non ci hanno votato alle politiche ma sabato e domenica ci voterà per le Europee”, ha concluso Salvini.

Per Cucchiarella, “poter contare sul supporto del ministro Salvini è stato molto emozionante, un momento arrivato a coronamento di una campagna elettorale che è stata una grande avventura, che mi ha riempita d’orgoglio”.

“Dobbiamo essere consapevoli che rappresentiamo l’unico partito che sa cosa andare a fare in Europa nei prossimi anni – ha aggiunto Cucchiarella, che può garantire un futuro alla nostra Nazione. Contro le ‘follie green’ noi abbiamo bisogno di conservare la nostra identità nazionale, di tutelare il Made in italy. Possiamo farlo solo con la Lega ed è per questo che è quanto mai più necessario convincere le persone ad andare a votare, scegliendo di portare avanti insieme a noi questa battaglia”.

In collegamento Marti ha ringraziato Cucchiarella “per la tenacia e la forza. Grazie per quello che stai portando avanti e per l’entusiasmo. Sono molto legato all’Abruzzo, non finirò mai di ringraziarvi e sono sicuro verrò a festeggiare lunedì da voi per siglare questo patto che legherà sempre la Puglia all’Abruzzo”.

D’Eramo ha evidenziato: “E’ stata una bella campagna elettorale, piena di temi ed obiettivi. Dopo tanto tempo l’Abruzzo è tornato protagonista della scena politica nazionale. Questo lo dobbiamo allo sforzo delle donne e degli uomini che ci rappresentano in questa regione. Ai nostri elettori che non ci hanno fatto mai mancare sostegno e vicinanza. E’ sbocciato un fiore in questa campagna e si chiama Laura Cucchiarella, già conoscevamo le sue potenzialità e preparazione, oggi la ringrazio per i chilometri fatti, per il sacrificio, per la sua capacità di ascoltare ed interpretare le esigenze di tutti”.

Nel suo intervento Bagnai ha sottolineato: “In queste elezioni si vede la differenza tra la Lega e gli altri partiti, per questo abbiamo chiamato la campagna ‘Più Italia, Meno Europa’. Sovranità significa scegliere, vogliamo recuperare spazio di scelta e realizzare quello che gli italiani ci chiedono, con determinazione”.

Il vicepresidente della Giunta Imprudente ha aggiunto: “Portiamo avanti un progetto per cercare di rappresentare il nostro territorio, la nostra terra. Abbiamo portato a casa un grande risultato alle regionali, segno di un percorso tracciato importante che ci è stato riconosciuto. Le europee sono una competizione elettorale importantissima, perché in Europa si scrivono le regole che determineranno il nostro futuro. Per questo bisogna andare a votare e votare Lega, perché in questi anni siamo stato l’unico partito che si è battuto per l’interesse degli italiani. Abbiamo candidato Laura che con coraggio e determinazione ci ha messo la faccia”.

De Santis ha ricordato: “Alle ultime comunali e regionali abbiamo eletto il vicepresidente della Giunta e un consigliere regionale. Questo dimostra ancora una volta che la comunità della Lega all’Aquila e in Abruzzo è fortissima e che il partito è composto da donne e uomini che sanno amministrare. Quello per la Lega è un voto di coerenza”.