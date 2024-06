EUROPEE: CUCCHIARELLA E MARTI (LEGA) CON SALVINI A BARI “PER UN SUD PIÙ FORTE IN EUROPA”

BARI – Insieme a Bari ieri per la chiusura della campagna elettorale delle elezioni europee, i candidati della Lega nella circoscrizione Sud Laura Cucchiarella, abruzzese, e il senatore Roberto Marti, pugliese. Una coppia che gli abruzzesi hanno potuto conoscere in questa lunga campagna elettorale. Entrambi amministratori di lungo corso e leghisti della prima ora.

“Un onore e una grande soddisfazione poter essere qui a Bari – spiega Laura Cucchiarella, assessore del Comune dell’Aquila – per la festa della chiusura della campagna elettorale al sud della Lega, noi che da subito, nel lontano 2015, abbiamo creduto nel progetto Salvini oggi ci siamo messi al servizio del nostro partito per costruire un’Europa diversa, un’Europa che veda l’Italia protagonista, con il sud, Abruzzo e puglia in testa, più forti e rappresentati”.

“Siamo venuti insieme a Bari a ribadire il no convinto alle politiche europee di questo ultimo quinquennio – continua -. Noi vogliamo difendere il made in Italy, contro chi vorrebbe sostituire i prodotti Italiani con quelli indiani e cinesi. Siamo per un no fermo alle politiche energetiche green che vogliono costringerci a spendere decine di migliaia di euro sulle nostre abitazioni e sostituire le nostre auto con auto elettriche. La lotta all’inquinamento finirà per trasformarsi in una nuova tassa sulle tasche degli italiani più in difficoltà. E poi vogliamo maggiore tutela per i nostri agricoltori e per i nostri allevatori, veri difensori e custodi della terra. Una volta eletti il nostro impegno sarà quotidiano nel contrasto agli euroburocrati che vorrebbero omologare l’Italia ai paesi del nord Europa. Dall’entusiasmo e dalla stima che percepiamo e che abbiamo respirato in questi mesi – conclude – siamo sicuri di conquistare un risultato positivo per la Lega”.