EUROPEE: CUCCHIARELLA, “INFRASTRUTTURE PRIORITARIE”. OGGI A L’AQUILA CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE

L’AQUILA – “C’ è assoluta necessità da parte dell’Europa per colmare il gap infrastrutturale che colpisce il mezzogiorno d’Italia”.

Lo afferma nell’intervista ad Abruzzoweb, Laura Cucchiarella, assessore del Comune dell’Aquila, candidata con la Lega, nella circoscrizione meridionale, alle elezioni europee in programma l’8 e 9 giugno, che oggi L’Aquila, alle ore 19.30, nel ristorante Olimpo lungo la via Mausonia, chiuderà la campagna elettorale al fianco di Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al Masaf e segretario regionale della Lega, Alberto Bagnai, presidente della commissione bicamerale di controllo enti previdenziali, Emanuele imprudente, vicepresidente della regione con delega all’agricoltura e Roberto Marti, candidato della Lega alle elezioni europee nel collegio meridionale,

“Il nostro leader Matteo Salvini, come ministro delle Infrastrutture sta portando avanti un grandissimo lavoro. L’Abruzzo ha bisogno di linee di su ferro e su gomma all’altezza della sfida, per accompagnare la stagione di rinnovamento avviata. I territori devono essere attraversati non solo dai cittadini e dalle merci, ma anche dai flussi turistici che sono fondamentali per far girare l’economia. E certo, da questo punto di vista non aiutano i cantieri infiniti sull’autostrada A14″.