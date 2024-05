EUROPEE: CUCCHIARELLA, “TUTELARE PATRIMONIO IMMOBILIARE, CANCELLARE DIRETTIVA ‘CASE GREEN'”

L’AQUILA – “Cancellare la direttiva ‘case green’ per non sacrificare il nostro patrimonio immobiliare sull’altare dell’efficienza energetica: l’assenza di obiettivi realistici, graduali, e risorse dedicate è una condanna per famiglie, imprese e finanze pubbliche”.

Così Laura Cucchiarella, assessore al Comune dell’Aquila, candidata con la Lega nella circoscrizione meridionale alle Europee in programma l’8 e 9 giugno.

“Il nostro Paese non può essere obbligato al recepimento di una direttiva inconciliabile con le caratteristiche del patrimonio immobiliare italiano – dice Cucchiarella – Si tratta poi di disposizioni con programmi e tempistiche eccessivamente stringenti, che generano un’inflazione da eccesso di domanda sulle materie prime, ponendo un problema immediato di sostenibilità dei costi. Parliamo di adeguamenti a spese dei cittadini, così solo i più facoltosi potranno permettersi ‘case green’, tutti gli altri dovranno assistere alla perdita del valore degli immobili”.

“La Lega in questi anni si è sempre battuta contro un pericoloso integralismo ideologico ‘green’ dell’Unione Europea e continueremo a farlo per evitare di imporre un pesante macigno in termini economici sulle spalle delle famiglie italiane”, conclude Cucchiarella.