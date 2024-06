EUROPEE: CUCCHIARELLA, “VOTARE LEGA E MANDARE A CASA EUROBUROCRATI CHE DANNEGGIANO ITALIA”

L’AQUILA – “In questi ultimi giorni di campagna elettorale l’appello è sempre lo stesso: andare a votare, votare Lega e non perdere l’occasione di mandare a casa, finalmente gli euroburocrati che non fanno gli interessi dell’Italia e del mezzogiorno”.

Lo afferma, nell’intervista ad Abruzzoweb, Laura Cucchiarella, assessore del Comune dell’Aquila, candidata con la Lega, nella circoscrizione meridionale, alle elezioni europee in programma l’8 e 9 giugno.

“Noi dobbiamo essere attenti a quelle che sono le nostre necessità come nazione. Più Italia significa la tutela del Made in Italy, significa non essere ostaggio di regolamenti che ci impongono di cambiare la nostra vita e di mettere in difficoltà i cittadini e le imprese”.

E Cucchiarella fa l’esempio delle politiche energetiche a tappe forzate che in molti vorrebbero a Bruxelles: “non possiamo assolutamente permetterci di fare di tasca nostro un cappotto alle abitazioni, perché altrimenti non sarà più possibile venderle. Oppure acquistare delle auto elettriche troppo costose, e per di più non prodotte qui in Italia. Il mio appello è dunque per un voto consapevole, un voto per persone che tengono al proprio territorio e che una volta raggiunto Bruxelles saranno sicuramente in grado di incidere”.