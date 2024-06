EUROPEE: CUCCHIARELLA, “VOTARE LEGA, VOTARE UNA DONNA ABRUZZESE PER DIFENDERE INTERESSI NAZIONALI”

L’AQUILA – “Oggi l’Europa è considerata dai cittadini come un’entità lontana, che non ci appartiene. Eppure è da Bruxelles e Strasburgo che arrivano direttive e regolamenti che poi incidono pesantemente nelle nostre vite. Ecco perché questo voto è importante. E anche l’Abruzzo deve poter essere rappresentato nel Parlamento Europeo. Io ho accettato la sfida, e la voglio vincere, nell’interesse della mia terra, dei miei concittadini, e del mio Paese”.

Nell’ultimo appuntamento dell’intensa campagna elettorale delle elezioni Europee, ieri sera, questo è il pensiero di Laura Cucchiarella, candidata nella circoscrizione meridionale per la Lega, attualmente assessore comunale dell’Aquila.

Cucchiarella si candida in coppia con il senatore Roberto Marti, coordinatore regionale della Lega in Puglia.

Parole scandite con passione davanti ai suoi sostenitori, che hanno organizzato per lei un evento al Nero caffè dell’Aquila. Presenti il vicepresidente della Regione Abruzzo, con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, il responsabile regionale politiche del Pnrr e grandi opere, l’ingegnere Michele Suriani, e il coordinatore del dipartimenti del partito in Abruzzo, Pierluigi Tancredi. Assente giustificato, per impegni parlamentari, il segretario regionale della Lega, e sottosegretario di Stato all’Agricoltura, Luigi D’Eramo.

“La Lega – prosegue la candidata -, fa parte convintamente del gruppo Identità e democrazia, e ha come obiettivo quello di difendere strenuamente, sempre e comunque, gli interessi nazionali. La Lega vuole fare quadrato sulla nostra industria, sulla manifattura, sul turismo, sulle tante eccellenze del made in Italy, sull’agricoltura, contro chi in Europa vuole invece indebolirci e depotenziarci. Contro chi vuole imporci follie green, e in questi giorni sta favorendo una pericolosa escalation nella crisi Ucraina, e vorrebbe mandarci in guerra contro la Russia”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il vicepresidente Imprudente.

“L’attuale governo dell’Europa ci vorrebbe imporre tempistiche impossibili per rendere tutte le nostre case green e a impatto zero, per sostituire tutte le auto endotermiche con quelle elettriche. Questo significa di fatto favorire l’economia cinese, una nostra competitor nel mercato globale che come è noto una grande produttrice di batterie e motori elettrici. Ebbene, la Lega è stato l’unico partito che ha detto in maniera chiara e netta che queste cose non ci stanno bene, che vuole che l’Italia si rafforzi con quelle che sono le sue specificità, come il made in Italy la qualità dei suoi prodotti agroalimentari, il mercato del lusso, il turismo, l’alta moda l’artigianato. Punti di forza che però vengono minati costantemente da chi rappresenta i Paesi del Nord Europa, che non fanno i nostri interessi, ma esclusivamente i loro. Questo paradigma va ribaltato, e dunque è importante domani e domenica andare a votare per le Europee e votare Lega, votare una donna aquilana e abruzzese, Laura Cucchiarella, capace e determinata, e assieme a lei, visto che sono possibili tre preferenze, anche il senatore Roberto Marti, un pugliese amico dell’Aquila e dell’Abruzzo, presidente della commissione cultura, uno di coloro che ha contribuito a far sì che L’Aquila sarà Capitale italiana della cultura nel 2026”.