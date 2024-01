EUROPEE: DALL’ABRUZZO A BRUXELLES, UFFICIALIZZATA CANDIDATURA DI ANTONELLA BALLONE CON FORZA ITALIA

L’AQUILA – Il primo annuncio era stato dato dal segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, durante la convention di Pescara al Porto Turistico, e tra poco arriverà il battesimo ufficiale al “Congresso delle idee” di Napoli con tutto lo stato maggiore del partito: Antonella Ballone sarà la candidata dell’Abruzzo alle prossime elezioni europee.

Nata a Teramo, Antonella Ballone è attualmente Presidente della Camera di Commercio Gran Sasso Teramo – L’Aquila.

“Una candidatura di qualità che darà spessore alla campagna elettorale di Forza Italia per le elezioni europee”, ha commentato l’europarlamentare Fulvio Martusciello, capo delegazione azzurro al Parlamento Europeo.

“La sua lunga e consolidata competenza nel settore privato, insieme alla sua leadership e alla sua abilità, la rendono una candidata ideale per rappresentare gli interessi della sua area di provenienza a livello europeo”, si legge in una nota.

La candidatura di Antonella Ballone, che ha avuto come regista il coordinatore di Forza Italia in Abruzzo, Nazario Pagano, sarà presentata nella circoscrizione Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria), e mira a offrire a tutto il Mezzogiorno una interlocutrice attenta e preparata alle sfide della UE.

“Sono onorata di accettare questa sfida e di mettere a disposizione la mia esperienza a servizio della nostra comunità – ha spiegato Antonella Ballone – . In questo momento inizia il nostro viaggio per costruire insieme un nuovo progetto politico con Forza Italia. L’Europa è una grande opportunità per promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale e la sostenibilità ambientale. Mi impegno a lavorare instancabilmente per rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini della circoscrizione sud e contribuire alla costruzione di un’Europa più forte e solidale”.

La campagna elettorale di Antonella Ballone sarà caratterizzata “dalla trasparenza, dall’ascolto attento delle esigenze dei cittadini e dall’impegno per un futuro migliore – ha spiegato ancora l’esponente di Forza Italia che, dopo la presentazione di Napoli, organizzerà un appuntamento in Abruzzo – di incontro, ma soprattutto di confronto sulle idee da portare in Europa. La nostra sfida è quella della competenza, per questo abbiamo deciso di dare un contributo alla nostra gente. Comincia adesso il nostro viaggio verso il futuro”.