EUROPEE: DE BLASIS INCONTRA STUDENTI, APPELLO AL VOTO “PER UNA DEMOCRAZIA FORTE”

ROMA – “È stato per me un grande piacere parlare d’Europa e di quello che stiamo facendo in ambito parlamentare con i ragazzi all’Università di Roma Tre. Nell’incontro di questa mattina ho avuto modo di raccontare la complessità che è dietro al sistema, ma anche le opportunità che l’Europa può offrire”.

Così, in una nota, l’europarlamentare aquilana Elisabetta De Blasis a seguito dell’ evento “I WANT EU” presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università Roma Tre.

“Ringrazio Europe Direct, l’Università degli Studi Roma Tre in particolare il rettore Massimiliano Fiorucci, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia che hanno organizzato questo evento”.

“In questo momento di grande incertezza geopolitica, gli studenti e tutti noi dobbiamo fare il possibile per ricordare l’importanza del voto, perché solo con una democrazia forte in un’Europa il più possibile vicino ai cittadini si possono affrontare le complessità che stiamo vivendo negli ultimi anni. Per questo ho invitato i ragazzi a votare il prossimo 8 e 9 giugno per rafforzare le nostre istituzioni e rafforzare l’Italia all’interno del sistema Europa”, conclude De Blasis.