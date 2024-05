EUROPEE: DE CARO IN ABRUZZO, “MARINELLI E PAOLUCCI, “CON LUI E DI PASQUALE I TERRITORI AVRANNO VOCE”

SULMONA – Tour di incontri in Abruzzo per il candidato Pd alle elezioni europee Antonio De Caro. Diverse le tappe di domani, sabato 18 maggio, dell’esponente del PD, presidente dell’Anci e sindaco di Bari: due in mattinata, alle 10 sarà a Sulmona, nella sede della Cgil; alle 11.30 si sposterà ad Avezzano, sempre nell’Aquilanom nella sala convegni Montessori; nel pomeriggio, invece, alle ore 16.30 sarà a L’Aquila, piazza Regina Margherita; alle 18.30 a Teramo, in piazza Martiri; chiusura a Pineto (Teramo), alle 21, al Teatro polifunzionale. Alle varie tappe sarà presente anche la candidata abruzzese al Parlamento europeo, Manola Di Pasquale.

“Con il passaggio di De Caro in Abruzzo ci sarà l’occasione di fare il punto su una serie di temi che interessano il nostro territorio- cosi il segretario regionale e il capogruppo regionale Pd Daniele Marinelli e Silvio Paolucci – . Con lui e con la nostra candidata Manola Di Pasquale, i territori locali di cui da anni sono entrambi rappresentanti, potranno avere voce e occasione di contare. Ci prepariamo a seguire e accogliere le varie tappe di domani a cui invitiamo cittadini e cittadine a partecipare, perché ognuna di esse darà occasione di concentrarsi sulle priorità da portare nel proprio bagaglio europeo: dai temi sullo sviluppo economico e infrastrutturale, a quelli su lavoro, occupazione e politiche di crescita dedicate ai giovani, per arrivare a turismo, sostenibilità e cultura, che devono diventare nuovi binari di crescita e strategie condivise con la comunità locale”.