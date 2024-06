EUROPEE: DEL PRETE, “LEGA TIENE IN PROVINCIA DI CHIETI, E CRESCE A VASTO”

VASTO – “Il risultato della Lega a Vasto alle Europee segna una crescita di oltre un punto e mezzo di percentuale che ci permette di diventare, a Vasto, la seconda forza elettorale della coalizione di centrodestra”.

Il Segretario cittadino della Lega, Francesco Del Prete, commenta i risultati delle Europee.

“A distanza di pochi mesi, dal 6,38% delle regionali siamo arrivati al 7,86% – ha sottolineato Del Prete -, con eccellenti risultati personali dei primi quattro più votati. È stato un ottimo lavoro di squadra, specie dopo essere sfumata per la Provincia di Chieti, alle regionali, quel seggio Lega che Sabrina Bocchino avrebbe meritato per il lavoro svolto nei precedenti 5 anni in Regione e per l’impegno profuso a favore del territorio. I suoi sforzi, da qualche giorno anche nel ruolo di vicesegretario regionale, e quelli dell’intero direttivo, comunque, sono stati ampiamente ripagati da questo risultato che dimostra come la Lega, a Vasto, sia viva e vegeta nonostante le fughe opportunistiche di taluni che non hanno più creduto nella bontà del nostro progetto”.

“Superiamo agevolmente quota mille elettori anche alle Europee e ciò ci assegna una responsabilità ancora maggiore: quella di dover lavorare fin da subito per allestire una lista competitiva alle amministrative del 2026. La Lega tiene in Provincia di Chieti e cresce in percentuale a Vasto. Rispetto alle regionali è stata la Provincia di Chieti a crescere nei consensi. Vuol dire che la sua classe dirigente sta programmando bene il futuro e con l’attenzione che certamente il segretario regionale Luigi D’Eramo, sottosegretario all’Agricoltura, non ci farà mancare, ci prepariamo al dialogo costruttivo con i nostri alleati per dare vita ad una coalizione competitiva”.