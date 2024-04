EUROPEE: D’ERAMO ANNUNCIA CANDIDATURA CUCCHIARELLA, “PERSONA COMPETENTE E ATTENTA AL TERRITORIO”

L’AQUILA – La Lega Abruzzo candida Laura Cucchiarella alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

Donna più votata fra le candidate alle elezioni amministrative del 2022, Cucchiarella è attualmente assessore nella giunta del Comune dell’Aquila e ha tra le sue deleghe quella al Personale, alla Polizia locale, alla sicurezza stradale e alla valorizzazione delle frazioni.

“Sono orgoglioso di candidare una persona competente e coerente, attenta al territorio, alla sua storia e alle sue tradizioni – afferma il segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo -. Con la Lega e con Laura Cucchiarella l’Abruzzo ha la concreta possibilità di essere protagonista in Europa e di dare voce agli abruzzesi, per continuare a far crescere la nostra regione e la nostra comunità politica”.