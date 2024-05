EUROPEE: DOMANI A PESCARA I CANDIDATI DEI 5STELLE PASQUALE TRIDICO E VALENTINA CORNELI

PESCARA – In vista delle prossime elezioni Europee dell’8 e 9 giugno, domani domenica 19 maggio farà tappa a Pescara Pasquale Tridico, Capolista per il MoVimento 5 Stelle della Circoscrizione Sud. Appuntamento alle ore 10.30 alla Madonnina del Porto, Lungomare G. Matteotti 2.

Con lui la candidata abruzzese alle elezioni europee Valentina Corneli e Nicola Grasso, avvocato e professore di diritto costituzionale dell’Università del Salento. Saranno presenti la senatrice del Movimento 5 Stelle Gabriella Di Girolamo e la consigliera regionale M5S Erika Alessandrini, le candidate e i candidati alle elezioni amministrative della Città di Pescara.

Il candidato Tridico, già ordinario di economia del Lavoro presso l’Università di Roma 3 e Presidente dell’INPS, presenterà alcuni passaggi importanti inseriti nel suo ultimo libro “Governare l’economia per non essere governati dai mercati” e, con Corneli, il programma del M5S per le elezioni europee, in particolare per quel che riguarda gli ambiti del welfare e del lavoro. Partendo da un’analisi della realtà economica italiana ed europea si ragionerà sulle possibili soluzioni di politica economica per invertire la rotta nell’ambito di una Unione Europea dei popoli che dia priorità alle tutele e ai diritti dei lavoratori, partendo dalla lotta ai salari troppo bassi e al lavoro povero. Si discuterà delle politiche europee di questi ultimi anni, frutto di un’idea di sviluppo ormai superata che accentua le differenze economiche nella società piuttosto che ridurne le disuguaglianze.

“L’idea è quella di investire in un futuro dell’Europa più equa e giusta che dovrà passare necessariamente dalla scelta politica di investimenti cospicui in un welfare europeo, con un reddito minimo di cittadinanza e l’istituzione della banca per lo sviluppo e la transizione che investa risorse nella transizione ecologica e tecnologica”, come ha più volte sostenuto il professore Tridico di recente nei suoi interventi. Dalla Madonnina del Porto, il gruppo si muoverà a piedi sul lungomare, in direzione nord, per ascoltare ed incontrare i cittadini pescaresi.