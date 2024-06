EUROPEE: DOMANI NICOLA FRATOIANNI (AVS) A MONTESILVANO E PESCARA

PESCARA – Domani 4 giugno Nicola Fratoianni, Segretario Nazionale di Sinistra Italiana e deputato di AVS sarà in Abruzzo per sostenere la lista di AVS alle prossime elezioni Europee e le liste di AVS delle elezioni amministrative di Montesilvano e Pescara.

“Una Montesilvano solidale e sostenibile”. Alle ore 18.00 a Montesilvano (PE) presso Piazza suor Zecca interverranno Luciano D’Amico (Consigliere Regionale), Fabrizio D’Addazio (Candidato sindaco centrosinistra a Montesilvano), Emanuele Mancinelli (Capolista Alleanza Verdi – Sinistra Montesilvano). Concluderà Nicola Fratoianni (Segretario Nazionale Sinistra Italiana).

Alle ore 20:00 a Pescara cena di autofinanziamento ed incontro con i cittadini a sostegno di Carlo Costantini candidato sindaco di Pescara del centrosinistra e delle lista di AVS – Radici in comune a Pescara presso Pizzeria La Scuderia Parco Villa Sabucchi. Per info e prenotazioni cell. 388-7304470.

“Siamo onorati della presenza del nostro Segretario Nazionale, le amministrative di Pescara e Montesilvano sono uno snodo cruciale che si vanno a incrociare con la tornata delle Elezioni Europee. Come Sinistra Italiana abbiamo costruito due importanti liste, con la forza di Alleanza Verdi-Sinistra e l’apertura in rete con il territorio, a sostegno di Carlo Costantini e Fabrizio D’Addazio, candidati sindaci della coalizione di centrosinistra a Pescara e Montesilvano. Stiamo facendo il massimo sforzo per mandare finalmente a casa una destra arrogante, presuntuosa che ha letteralmente devastato i nostri territori: in vista della nascita della Nuova Pescara diventa dirimente portare al governo delle città un centro-sinistra rinnovato che rimetta al centro il bene comune e che possa costruire un processo democratico e partecipato insieme ai cittadini, tutto quello che oggi è mancato e manca. La presenza del nostro Segretario Nazionale a ribadire il nostro sostegno a Carlo Costantini e Fabrizio D’Addazio e la necessità di sostenere AVS come il vero voto utile con una doppia funzione, battere le destre e rimettere al centro equità sociale ed equità ambientale”.