EUROPEE: FDI A PESCARA, MELONI SUL PALCO. “DOBBIAMO CONTINUARE A MERITARE RISULTATO OTTENUTO”

PESCARA – “Il risultato che abbiamo ottenuto come FdI “non è dato acquisito, dobbiamo continuare a meritarcelo” e “fa tremare i polsi”. “Ma noi non tradiremo gli italiani che non hanno creduto” alle “balle spaziali” che “hanno propagandato dentro e fuori i confini nazionali”: lo ha affermato la premier italiana, Giorgia Meloni, nell’ultimo giorno della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara, con la presenza, oltre a quella di Giorgia Meloni che è anche deputato nel collegio L’Aquila-Teramo, del leader di Forza Italia, Antonio tajani, vice premier e ministro degli Esteri, e l’altro vice premier, Matteo Salvini, leader della Lega e ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti, intervenuto da remoto.

Mancano poche settimane alla nuova sfida che ci aspetta” delle europee. Nel 2014 “mancammo di pochissimo il quorum del 4% e fu una grande delusione, che non ci ha tolto determinazione, 5 anni di battaglie dopo” capimmo “che potevamo diventare protagonisti”, ora “siamo primo partito d’Italia”, ha poi dichiarato la premier.