EUROPEE: FDI AL 28,8%, FI SUPERA LEGA. BENE PD, MALE M5S, AZIONE E RENZIANI SOTTO 4%. LE PREFERENZE

L’AQUILA – Con 59.454 seggi scrutinati su 61.650 delle elezioni europee. Fratelli d’Italia si conferma primo partito del Paese con il 28,84%. Bene il Partito democratico al 24,04%.

E’ testa a testa per il terzo posto tra Forza Italia – Noi Moderati 9,73% e la Lega 9,14% Male il Movimento 5 stelle 9,91% F Alleanza Verdi e sinistra al 6,7%. Europee amare per Stati uniti d’Europa al 3,73% ed Azione al 3,31% che sono sotto la soglia di sbarramento del 4% e non eleggono nessun candidato. Fallisce la proposta politica pacifista e anti nato di Pace terra e dignità, del giornalista Michele Santoro, che non va oltre il 2,1%. Libertà all’1,6% Alternativa popolare all0 0,3%, altre liste complessivamente lo 0,7%.

Nel collegio meridionale primo partito è il Partito democratico con il 24,5% mentre Fdi è sotto la media al 23,6%. Male invece la Lega, che ha solo il 6,8% , mentre tiene il Movimento 5 stelle, a differenza che altrove, con il 16,78%.

L’Abruzzo invece si conferma roccaforte di Fratelli d’Italia, al 33,3% mentre il Pd è sotto la media, con il 20,3%. M5s è al 12%, Forza Italia si conferma secondo del centrodestra con il 10,8% mentre la Lega è al 7,9%.

Sono 15 gli abruzzesi che hanno tentato di conquistare un seggio tra i 18 a disposizione del collegio meridionale, che comprende oltre all’Abruzzo anche Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Molise.

In attesa dei risultati definitivi, e di capire la ripartizione dei 18 seggi nel collegio meridionale, quarta nella lista di Forza Italia è Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso, con oltre 40mila voti. terza se si considera che il vicepresidente Antonio Tajani primo anche nel sud resterà in Italia.

Per il resto nessuno degli altri candidati abruzzesi può sperare in una elezione: Per Fdi il chietino Nicola D’Ambrosio, dal 2021 presidente nazionale di Azione universitaria, già leader di Azione universitaria della D’Annunzio di Chieti e Pescara E Giovanna Greco, dottore commercialista di Vasto, segretaria dell’Ordine nazionale, una neofita della politica. Per Forza Italia l’imprenditore aquilano Eliseo Iannini, patron dell’omonimo gruppo imprenditoriale, per la Lega, l’assessore comunale dell’Aquila, Laura Cucchiarella, per il Pd la teramana Manola Di Pasquale, avvocato ed ex presidente regionale del partito. Per il M5s, la ex deputata di Giulianova, Valentina Corneli, e l’assessore comunale di Chieti con delega alla Sanità, Fabio Stella, fratello della ex consigliera regionale Barbara Stella. Per Verdi e sinistra, la giovane Giulia Persico, avvocato pescarese di Europa verde.

Delusione per i candidati delle liste che non hanno superato il quorum: Libera D’Amelio di Stati Uniti d’Europa, Emanuela Pistoia di Azione, Maurizio Acerbo, Ilaria Leonardis e Paolo Della Ventura di Pace terra e dignità, Dino Rossi di Libertà.

Tra i sicuri eletti della circoscrizione Sud, si può affermare, abbiamo in Fdi, l’ex sindaco di Pagani in Campania Alberico Gambino, oggi nello staff del vice ministro Edmondo Cirielli e coordinatore provinciale di Salerno, con oltre 88mila voti, il consigliere regionale pugliese Francesco Ventola l’europarlamentare uscente Denis Nesci, calabrese.

Nel Partito democratico l’ex sindaco di sindaco di Bari Antonio Decaro, recordmani di preferenze oltre 490mila, la giornalista Lucia Annunziata, l’ex deputato Lello Topo, uno dei big del partito napoletano.

Per M5s il calabrese Pasquale Tridico, economista, professore ordinario di Politica economica presso l’Università Roma Tre.

Per Forza Italia Fulvio Martusciello, europarlamentare uscente, con ben sette mandati alle spalle, coordinatore regionale del partito in Campania.

Per la Lega tenuto conto che il generale Roberto Vannacci, primo con oltre 70 mila voti, potrebbe essere eletto in un altra circoscrizione, certo della rielezione è l’europarlamentare uscente molisano Aldo Patriciello, che precede Roberto Marti, senatore pugliese, coordinatore regionale della Puglia, presidente della commissione Cultura.

Per Alleanza Verdi e sinistra, Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, con oltre 73mila voti.

COLLEGIO MERIDIONALE: LE PREFERENZE

PARTITO DEMOCRATICO: 24,48%

DECARO ANTONIO 483.232

ANNUNZIATA LUCIA 233.063

TOPO RAFFAELE DETTO LELLO 122.598

PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA 117.532

RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO 108.093

TRAMACERE GEORGIA 34.042

CRISTALLO JASMINE LUCIA 33.183

MOHAMMAD ALIZADEH SHADY DETTA SHADY 21.914

CAMPANILE NICOLA DETTO PER 20.991

TODISCO FRANCESCO 19.054

DI PASQUALE MANOLA 17.971

PATERNA GIUSEPPINA MARIATERESA DETTA GIUSEPPINA 15.429

TASSONE LUIGI 14.083

SAULINO CARMELINA DETTA CARMELA 13.930

SCHIAVONE MASSIMO 10.448

BECCI ANNAMARIA 8.397

SPADA GIAMMARIO 3.404

FORTE FRANCESCO SAVERIO DETTO FRANCESCO 3.337

FRATELLI D’ITALIA: 23,60%

MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA 529.471

GAMBINO ALBERICO 88.153

VENTOLA FRANCESCO 86.285

NESCI DENIS DOMENICO 70.390

PICARO MICHELE 53.559

GEMMA CHIARA MARIA 45.386

FRUNCILLO INES 33.120

DOCIMO RAFFAELLA 32.951

D’AMBROSIO NICOLA 29.736

SGARBI VITTORIO 22.061

BENEDETTO NICOLA 21.770

AMBROSIO ANTONIO 18.980

DE FRANCESCO LUCIANA 17.463

CERRETO MARCO 13.892

AMATRUDA ERSILIA 9.122

GRECO GIOVANNA 7.283

MARRAZZI ELENA 6.866

DI BIASE MARIANGELA 3.765

MOVIMENTO 5 STELLE: 16.7%

TRIDICO PASQUALE 109.831

PALMISANO VALENTINA 41.878

FURORE MARIO 37.303

DELLA VALLE DANILO 27.822

DE VITA LAURA 24.296

SIBILIO MAURIZIO 18.551

SARNO MAURA 14.780

SILVESTRI GAIA 13.504

STELLA FABIO 11.024

CORNELI VALENTINA 10.646

MANCINO LELIO 9.900

COPPOLA ANNUNZIATA 8.379

GAUDIANO FELICIA 8.219

LABARILE MARIA ANNA 6.852

INCAMPO VINCENZO 6.294

RUGGIERO FRANCESCA ANNA 4.695

BELCASTRO GIUSEPPE NUNZIATO 3.867

DI PALMA RICCARDO 3.670

FORZA ITALIA: 10,8%

TAJANI ANTONIO 138.444

MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO 92.282

PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI 80.454

BALLONE ANTONELLA 40.168

DE MOLA LAURA 27.743

D’AGOSTINO ANGELO ANTONIO 24.057

VUOLO LUCIA DETTA VOLO DETTA VULO 19.514

PALMERI SONIA DETTA SONIA DETTA PALMIERI 16.954

ROSA RICCARDO 14.932

IANNINI ELISEO 11.003

DELL’ERBA PAOLO SOCCORSO 10.648

VERNOLA MARCELLO 9.874

DE ROSA RAFFAELE 9.447

ADINOLFI ISABELLA 7.853

RICCI BARBARA 7.084

MUSSOLINI ALESSANDRA 7.068

SALATIELLO FRANCESCA DETTA FRA 2.650

SACCHI ALESSANDRO 2.581

LEGA 6,85%

VANNACCI ROBERTO 70.133

PATRICIELLO ALDO 67.255

MARTI ROBERTO 58.097

RUSSO ANGELA 23.825

MANCUSO FILIPPO 21.588

LOIZZO SIMONA 19.035

RESCIGNO CARMELA 17.717

GRANT VALENTINO DETTO VALENTINO 8.756

MINUTO ANNA CARMELA 8.146

BARONE LUIGI 8.066

CUCCHIARELLA LAURA 6.145

GRANDE MARICA 5.447

SANTORO DANTE 3.994

GAGLIARDI SANTO 3.415

FIUME MARIA GIOVANNA 1.400

MAGLIANO FRANCESCA IN VITTI 1.310

TASSELLI MATILDE IN TRAMAGLI 1.219

SPLENDIDO JOSEPH 210

ALLEANZA VERDI E SINISTRA: 5,67

LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 73.138

BORRELLI FRANCESCO EMILIO 47.742

FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN 22.501

D’AMATO ROSA 14.729

MARASCHIO ANNA GRAZIA 10.487

FUNARO MARIA PIA 8.277

PERSICO GIULIA 5.507

MARIANO ALESSANDRA 5.286

ARMANO FABIO 4.578

SPINELLI VALERIA 2.966

IMPERATORE FRANCESCA 2.901

CANNEROZZI FEDELE 1.912

GERMANO GIOVANNI 1.582

ORABONA ANNA 1.361

ULGIATI SERGIO 1.157

CUCCURESE NATALE 988

PONTECORVO GERARDO 639

TERNULLO ROSARIO 249

STATI UNITI D”EUROPA: 4,91%

RENZI MATTEO 58.184

MARAIO VINCENZO DETTO ENZO 39.854

CAPUTO NICOLA 39.533

LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA 29.891

GRECO FILOMENA 21.851

(…)

PISTOIA EMANUELA 2.456

AZIONE 3,31%

PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO 32.049

FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI 21.288

SOMMESE GIUSEPPE 19.040

CALENDA CARLO 13.401

(…)

D’AMELIO LIBERA DETTA LIA 6.308

PACE, TERRA, DIGNITÀ: 1,86%

SANTORO MICHELE: 34.193

ACERBO MAURIZIO: 8.086

SABENE BENEDETTA: 4.449

MARCHETTI LAURA 3.648

(…)

LEONARDIS ILARIA 1.344

DELLA VENTURA PAOLO MARIA 605

LIBERTÀ 0,93%

DE LUCA CATENO 4.973

RIZZI ENRICO 4.381

AMORUSO DONATO 3.962

DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA 3.944

(…)

ROSSI DINO 1.361