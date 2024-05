EUROPEE: FDI, D’AMBROSIO E GRECO A CUPELLO

CUPELLO – Si terrà mercoledì 22 maggio, alle ore 18:30, presso la Sala Multimediale “E. Mattei” di Cupello, l’incontro di presentazione di Nicola D’Ambrosio e Giovanna Greco, candidati di Fratelli d’Italia alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno.

L’iniziativa, moderata da Andreana Colangelo di Gioventù Nazionale, vedrà gli interventi, oltre che del teatino D’Ambrosio, anche dell’altra candidata abruzzese a Bruxelles Greco.

In una nota viene ricordato che “Il comune di Cupello l’8-9 giugno andrà al voto anche per il rinnovo del consiglio comunale: a Filippo D’Angelo e Giovanni Boschetti spazio dunque per la presentazione delle proprie candidature a consiglieri. Sarà presente anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Francesco Prospero. A fare gli onori di casa, la coordinatrice cittadina di FdI Giovanna Palladino”.