EUROPEE: FDI E GIOVENTU’ L’AQUILA INCONTRANO I CITTADINI, GAZEBO A SULMONA, AVEZZANO E NEL CAPOLUOGO

L’AQUILA – Sono tre gli appuntamenti che il coordinamento provinciale Fratelli d’Italia insieme al movimento Gioventù nazionale provincia L’Aquila ha programmato, a partire da questa settimana, in vista delle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno.

Lo comunica in una nota il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia che parla di un “appuntamento elettorale fondamentale per il partito e per il Governo Meloni per dare maggiore centralità all’Italia nel contesto europeo”.

Fratelli d’Italia incontra i cittadini nelle piazze predisponendo dei gazebo con materiale esplicativo e personale a disposizione dell’utenza.

Di seguito il programma: il 25 maggio, in piazza XX Settembre a Sulmona (dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20); il 26 ad Avezzano, in piazza Del Risorgimento (dalle 10 alle 12); il 2 giugno a L’Aquila, in corso V. Emanuele c/o 4 Cantoni (dalle 10 alle 12)”.